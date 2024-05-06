بعد موافقة حماس على الصفقة.. إسرائيل تشن هجوما واسع النطاق شرقي رفح

قالت وسائل إعلام عبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدأ مساء اليوم الاثنين هجوما واسع النطاق شرقي رفح.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، نفذت القوات المدرعة والقوات الجوية "حزام ناري"، حيث شنت طائرات الاحتلال غارات جوية على الأحياء الشرقية من المدينة.

في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قوات الجيش تهاجم الآن وتعمل ضد أهداف حركة حماس بطريقة مستهدفة في شرق رفح.

يأتي ذلك على خلفية إعلان حركة حماس قبولها لاتفاق وقف إطلاق النار.

من جانبه قرر مجلس الحرب الإسرائيلي بالإجماع أن تواصل إسرائيل العملية في رفح من أجل ممارسة الضغط العسكري على حماس وتحقيق أهداف الحرب.

وقال مكتب نتنياهو: على الرغم من أن اقتراح حماس بعيد كل البعد عن متطلبات إسرائيل الضرورية، فإن تل أبيب سترسل وفدا إلى القاهرة لاستنفاد إمكانية التوصل إلى اتفاق في ظل ظروف مقبولة لإسرائيل".