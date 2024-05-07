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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لواء بحري: الحوثيون أذرع إيران ومصلحة أمريكا استمرارها.. مصدر تهديد بالمنطقة

أكد اللواء بحري، ممدوح الإمام، أن الصين هي أكبر مصدر في العالم ومتضرر رئيسي من الوضع القائم، إلا أنها إلى الآن لا تقدم أي حلول أمنية أو عسكرية، والولايات المتحدة من مصلحتها أن يبقى الحوثي وإيران مصدر تهديد لدول الخليج، منوهًا بأنه ليس هناك إرادة قوية لإنهاء الموقف بالبحر الأحمر، ليس هناك إرادة لإنهاء الموقف لتظل الحوثي وإيران مصدر تهديد.

وأشار "الإمام"، خلال مداخلة ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أن الاتحاد الأوروبي يدير في فلك الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن الاقتصاد العالمي تضرر جراء توترات البحر الأحمر، منوهًا بأن بريطانيا من أوائل الدول التي تأثرات بما يحدث في البحر الأحمر، نتيجة لارتفاع تكاليف الشحن.

وأضاف أن السعودية لديها خطط أنانبيب من الشرق للغرب في البحر الأحمر، موضحًا أن سعر البترول لم يصل إلى معدل نخشى منه جراء الأزمات المتكررة في البحر الأحمر، مشددًا على أن الحوثيين أحد أذرع إيران، متوقعًا أن تستمر أزماتهم البحرية حتى بعد حرب غزة.

وأشار إلى أن هيئة قناة السويس اتخذت إجراءات وتقدم إجراءات جديدة للسفن، وقناة السويس لم تغلق وهناك 50% من عدد السفن تمر.

الولايات المتحدة الامريكية برنامج مساء دي إم سي الحوثيين الاتحاد الأوروبي

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