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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض أسهم Palantir بنسبة 10% بعد توجيهات أقل من المتوقع

صدى البلد

انخفضت أسهم شركة Palantir بنسبة 10% في تداولات ممتدة، ، بعد أن أعلنت شركة التكنولوجيا الدفاعية عن توجيهات أضعف من المتوقع.

وفي نتائجها المالية للربع الأول، حققت الشركة ربحية سهم بنحو 8 سنتات مقابل توقعات بنحو 8 سنتات.

وبلغت الإيرادات 634 مليون دولار مقابل توقعات بنحو 625 مليون دولار.

أصدرت الشركة، التي تبني برامج البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي للحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم، إرشادات للربع الثاني القادم والعام بأكمله. 

وتتوقع شركة Palantir أن تنخفض إيرادات الربع الثاني ما بين 649 مليون دولار إلى 653 مليون دولار، مقابل 653 مليون دولار المتوقعة من LSEG. 

ووجهت الشركة إلى إيرادات العام بأكمله ما بين 2.68 مليار دولار و2.69 مليار دولار، وهو أضعف من تقديرات LSEG البالغة 2.71 مليار دولار.

إلى ذلك، أعلنت شركة Palantir عن دخل صافي قدره 105.5 مليون دولار للربع، أو 4 سنتات للسهم، مقارنة بـ 16.8 مليون دولار، أو 1 سنت للسهم، في الربع نفسه من العام الماضي. 

ارتفعت الإيرادات البالغة 634 مليون دولار بنسبة 21% على أساس سنوي من 525 مليون دولار.

وتأتي التوجيهات للعام بأكمله أضعف من المتوقع على الرغم من تحقيق إيرادات قوية في الربع الأول وبعد نجاح ملحوظ في تسويق منتجات الذكاء الاصطناعي للحكومة والقطاع الخاص. وفي وقت سابق من هذا العام، وقعت شركة Palantir عقداً بقيمة 178 مليون دولار مع الجيش الأميركي للمساعدة في تطوير محطة استشعار من الجيل التالي قابلة للنشر ميدانياً.

التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا منتجات الذكاء الاصطناعي للحكومة

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