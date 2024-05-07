عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم المعارضة الإسرائيلي: على نتنياهو إنجاز صفقة التبادل.. وسأضمن له منع انهيار حكومته

صدى البلد

حث زعيم المعارضة الإسرائيلية  يائير لابيد ، اليوم الثلاثاء،على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنجاز صفقة التبادل وسيضمن له منع انهيار حكومته.

أعلن الجيش الإسرائيلي  السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

قضى أهالي منطقة رفح جنوب غزة ليلة مرعبة تحت القصف الوحشي للاحتلال الذي لم يتوقف، كما قال موقع إذاعة صوت فلسطين.

وذكرت ‏مصادر طبية فلسطينية أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منازل في ‎رفح جنوب قطاع غزة فجر اليوم أسفرت عن استشهاد 20 فلسطينيا حتى الآن.

ونشرت شبكة سي إن إن الأمريكية مقاطع فيديو وصور، عدة انفجارات في منطقة رفح جنوب قطاع غزة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

الإسرائيلية استشهاد 20 فلسطينيا ئيس الوزراء الإسرائيلي الجانب الفلسطيني الجيش الإسرائيلي المعارضة الإسرائيلية الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوزراء الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعشق أحمد العوضي.. ياسمين عبد العزيز تدخل نوبة بكاء مع إسعاد يونس

مكاسب أسعار الذهب ترتفع 1% بسبب ضعف الدولار وآمال خفض أسعار الفائدة

نصيحة ذهبية من ميدو إلى إياد العسقلاني

تريند جامعة المنصورة| حقيقة فيديو رقص الطالبات الذي انتشر على مواقع التواصل.. تفاصيل

رايح يعتزل.. ماذا قال نجوم الكرة عن أداء عبدالله السعيد مع الزمالك؟

مصر للطيران تعلن تخفيض 50% على تذاكر الرحلات الدولية

لجنة الحكام تتجه لمعاقبة الحكم محمود البنا بسبب لقاء الزمالك وسموحة

أكلة تجلب لك الشؤم وتحرمك البركة والخير وتضيق الرزق.. احذر كل أنواعها

موضوعات متعلقة

عزت الرشق : إسرائيل تهددنا باجتياح رفح الفلسطينية .. ومصيرها الفشل والهزيمة

بن غفير يرحب بقرار نتنياهو بشأن عدم إرسال وفد التفاوض إلى القاهرة

الخارجية الأردنية تحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة

إصابة 6 أشخاص في قصف طائرات روسية بدون طيار في خاركيف بأوكرانيا

حكومة الاحتلال: نتنياهو يعقد إحاطات دورية مع المؤسسة الأمنية بشأن صفقة الأسرى

الأمن القومي الإسرائيلي : مستعدون للتباحث بشأن المناطق المتنازع عليها مع لبنان

الديوان الملكي السعودي يعلن موعد الصلاة على الأمير بدر بن عبدالمحسن

الاحتلال يطلق صاروخًا موجهًا على منطقة «المطلة» مقابل الحدود مع لبنان

ترشيحاتنا

90 قافلة طبية و71 ألف حالة مستفيدة في عام .. تعاون بين الجامعات و"حياة كريمة"

بعد الهجوم على رفح.. الأونروا تحذر من انقطاع المساعدات

أمير الكويت يغادر البلاد متجها إلي تركيا

في أول جلسات محاكمة المتهم.. أهالي الطفلة السودانية: حق جانيت لازم يرجع

أمير هشام: كاسونجو لم يشكو الزمالك وكل ما يثار غير صحيح

84 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

84 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

ما هو النهم بمضغ مكعبات الثلج .. وإزاي تسيطر عليه؟

أحدثت إزعاجًا للآخرين بالضحك.. تعرف على أفضل طريقة للاعتذار

رايح يعتزل.. ماذا قال نجوم الكرة عن أداء عبدالله السعيد مع الزمالك؟

فيديو

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فلسطيني"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ