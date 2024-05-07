زعيم المعارضة الإسرائيلي: على نتنياهو إنجاز صفقة التبادل.. وسأضمن له منع انهيار حكومته

حث زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد ، اليوم الثلاثاء،على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنجاز صفقة التبادل وسيضمن له منع انهيار حكومته.

أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

قضى أهالي منطقة رفح جنوب غزة ليلة مرعبة تحت القصف الوحشي للاحتلال الذي لم يتوقف، كما قال موقع إذاعة صوت فلسطين.

وذكرت ‏مصادر طبية فلسطينية أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منازل في ‎رفح جنوب قطاع غزة فجر اليوم أسفرت عن استشهاد 20 فلسطينيا حتى الآن.

ونشرت شبكة سي إن إن الأمريكية مقاطع فيديو وصور، عدة انفجارات في منطقة رفح جنوب قطاع غزة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.