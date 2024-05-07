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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة تفض مظاهرة طلابية مؤيدة للفلسطينيين في برلين

احتجاجات الطلاب ببرلين
احتجاجات الطلاب ببرلين

فضّت شرطة برلين اليوم الثلاثاء، احتجاجا قام به مئات من النشطاء المؤيدين لفلسطين بعدما تواجدوا بفناء جامعة برلين الحرة في وقت سابق من اليوم. 

وكان المتظاهرون نصبوا نحو 20 خيمة وشكلوا سلسلة بشرية حول الخيام.

ودعت الشرطة الطلاب عبر مكبرات الصوت إلى مغادرة الحرم الجامعي.

وكان معظم المتظاهرين غطوا وجوههم بأقنعة طبية، ولفوا الكوفية حول رؤوسهم، ورددوا شعارات مثل “تحيا فلسطين”.

وفي الأيام الأخيرة، نظم الطلاب احتجاجات وأقاموا مخيمات مشابهة في فنلندا والدنمارك وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا، في أعقاب الاحتجاجات التي هزت الجامعات الأمريكية.

شرطة برلين النشطاء المؤيدين لفلسطين جامعة برلين الحرة

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