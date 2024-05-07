إبراهيم عيسى: الأحداث الحالية فخ لمصر ومحاولات لتوريطنا

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن يحيى السنوار قام بحرب ضد قوة همجية إرهابية والشعب الفلسطيني يدفع الثمن.

موضحًا أن الأحداث التي تجرى بالمنطقة بها فخ لمصر، مؤكدًا أن هناك مزايدة على الموقف المصري من اليوم الأول من الحرب بأن موقف مصر متخاذل وتترك الشعب الفلسطيني وهذا أمر غير صحيح.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مصر تقوم بدور عروبي إنساني كبير تجاه الشعب الفلسطيني وتعمل على نفاد المساعدات الإنسانية لغزة، وشدد على أن كل السعي من أجل أن تتورط مصر في المعركة ولكن هذه المعركة ليس معركتنا، مضيفًا: "احتلال إسرائيلي مستمر فلا دخل لمصر عسكريًا لهذا، ولا يجب أن تستجيب مصر لهذه الأقاويل والمعركة ليست معركة مصرية على الإطلاق، ولابد على حماس أن تسيطر وتسترد معبر رفح من الجانب الفلسطيني".

وتابع: "نحاول أن ننقذ الشعب الفلسطيني وليس محاولة من أجل إنقاذ حماس"، أحد شروط إنقاذ الشعب الفلسطيني هو إزاحة والتخلص من حماس"، مضيفًا أن العقل العربي لا يتعلم في القضية الفلسطينية وفي كل القضايا الأخرى، موضحا أنه طالما كانت هي طريقة التفكير العربي فليس هناك أمل في القضية الفلسطينية، وكان هناك حلول للقضية الفلسطينية وتم إهدار كافة الحلول.

وأوضح أنه في عام 1939 عملت إنجلترا على حل الأزمة في فلسطين من خلال عقد مؤتمر ليس بشكل مباشر وجمعت كل الأطراف ولكن انتهى بعدم اتفاق عربي، وبعدها عملت الكتاب الأبيض وبدأت بقرار منع الهجرة اليهودية إلى فلسطين وطرد المراكب اليهودية التي تأتي فلسطين، وإنشاء دولة فلسطينية بعد 10 سنوات تضمن حقوق اليهود في الأرض ويحدث فترة إنتقالية، ولكن الفلسطينيين رفضوا الكتاب الأبيض وايضًا اليهود رفضوا ذلك وكانت الخسارة الأكبر للوفد الفلسطيني.