إزالة 16 تعديًا على أراضي أملاك الدولة بكفر الشيخ |صور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأسفرت الحملات المكبرة عن تنفيذ 16 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمساحة 19 قيراطًا في مركز الرياض، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، استمرار الحملات المكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في جميع أنحاء المحافظة وفقاً للقانون.

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