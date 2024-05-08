عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يراوغ.. حماس: لا نقبل تحكم إسرائيل بمعبر رفح من الجانب الفلسطيني

معبر رفح الفلسطيني
معبر رفح الفلسطيني

أكدت حركة حماس أن وفدها لا يزال موجودا في القاهرة للمباحثات حول اتفاق الهدنة، مشيرة إلى أن المقترح الذي وافقت عليه مبني على وثيقة باريس وتم إدراج بعض الملاحظات عليه.

وأضافت الحركة لقناة “العربية”، أنه تمت إزالة بند "الفيتو" لإسرائيل والحركة على أسماء السجناء والرهائن، مشيرة إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو كان مطلعا على كل تفاصيل المقترح ويراوغ لاستمرار الحرب.

وأكدت حماس أنها لا تعارض التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاتفاق، موضحة أنه على أمريكا حث إسرائيل على تمرير مقترح الهدنة كما فعلت مع الحركة.

وتابعت بالقول “لا نقبل تحكم إسرائيل أو طرف ثالث في معبر رفح من الجانب الفلسطيني"، مشيرة إلى أن تل أبيب يجب أن تنسحب من رفح وإدارة المعبر ستحددها الحركة لاحقا.

حماس القاهرة اتفاق الهدنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحركة المدنية تساند الجيش المصري وتطالب بإلغاء كامب ديفيد

بالمايوه.. ناهد السباعي وغادة عادل تثيران الجدل على إنستجرام

قرار عاجل لـ التعليم في إلقاء معلمة ماء مغليًا على تلميذة بالجيزة

بشرى سارة لراغبي حجز شقق الإسكان 90 مترا بمقدم 30 ألف جنيه

بشرى لـ 22 مليون مواطن| زيادة الدعم على بطاقات التموين.. وشرط وحيد للتطبيق

بشائر الخير | قرار جديد بشأن رأس الحكمة .. إيه الحكاية ؟

بشأن عبد الله السعيد.. محمد فضل يكشف مفاجأة عن مكالمة جمعته بالخطيب

عادي ومستعجل.. أسعار استخراج جواز السفر بعد تطبيق الزيادة الأخيرة

ترشيحاتنا

رسميا.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 9 مايو 2024

لو ناسي إجابة في الامتحان.. ردّد 6 كلمات يذكّرك الله بكل شيء

مسلم: موقف مصر في صالح استقرار المنطقة والسلام والفلسطينيين

القضاء هيجيب حق أخويا.. شقيق ضحية حادث عصام صاصا يوجه رسالة مؤثرة

مئات المستوطنين يقتحمون بلدة "كفل حارس" في الضفة الغربية | شاهد

سواق وعنده 4 أطفال.. شقيق أحمد ضحية حادث عصام صاصا يكشف التفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق| شاهد إطلالة المذيعة لينة الطهطاوي في عقد قرانها

طريقة الفراخ المشوية مثل الجاهزة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك المشوي؟.. نتائج غير متوقعة

بعد انخفاضها 170 ألف جنيه.. أحدث أسعار هيونداي أكسنت

فيديو

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-