نتنياهو يراوغ.. حماس: لا نقبل تحكم إسرائيل بمعبر رفح من الجانب الفلسطيني

أكدت حركة حماس أن وفدها لا يزال موجودا في القاهرة للمباحثات حول اتفاق الهدنة، مشيرة إلى أن المقترح الذي وافقت عليه مبني على وثيقة باريس وتم إدراج بعض الملاحظات عليه.

وأضافت الحركة لقناة “العربية”، أنه تمت إزالة بند "الفيتو" لإسرائيل والحركة على أسماء السجناء والرهائن، مشيرة إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو كان مطلعا على كل تفاصيل المقترح ويراوغ لاستمرار الحرب.

وأكدت حماس أنها لا تعارض التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاتفاق، موضحة أنه على أمريكا حث إسرائيل على تمرير مقترح الهدنة كما فعلت مع الحركة.

وتابعت بالقول “لا نقبل تحكم إسرائيل أو طرف ثالث في معبر رفح من الجانب الفلسطيني"، مشيرة إلى أن تل أبيب يجب أن تنسحب من رفح وإدارة المعبر ستحددها الحركة لاحقا.