وكيل الخطة والموازنة بمجلس النواب: طالبنا الحكومة بعدم فرض أي ضرائب جديدة

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزير المالية أكد أنه ملتزم بقانون البنك المركزي بشأن قيام الحكومة بالسحب على المشكوف.

وأضاف النائب مصطفى سالم، خلال اتصال هاتفي، مع برنامج "يحدث في مصر"، على قناة "mbc مصر"،: هناك منح وقروض حصلت عليها الحكومة ولم يتم الاستفادة منها بشكل كامل، واليوم لا يتم الحصل على قروض إلا بعد التأكد من صحة دراسات الجدوى.

وأشار: نسبة ما تم إنفاقه على الحماية الاجتماعية والحماية البشرية وصلت إلى 55% من المصروفات في الموازنة العامة للدولة".



واسترسل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،: طالبنا الحكومة بعدم فرض أي ضرائب جديدة وألا يصل معدل نمو الإيرادات إلى معدل نمو المصروفات.