توريد 146 ألف طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

أعلن عادل الهابط، وكيل مديرية التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، عن استلام 146 ألف طن و 618 كيلو جرام من القمح المحلي خلال موسم 2024 الحالي، وذلك من خلال 25 موقعًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ وشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة.

وأكد الهابط، خلال بيان اعلامي، أن هناك متابعة حثيثة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية.

وأشار الهابط إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عبد الفتاح جابر، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها.