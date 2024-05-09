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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعلام بني سويف تشارك في القمة العالمية للقيادات الشبابية في نسختها الثالثة

صدى البلد

 شارك وفد من كلية الإعلام في فعاليات النسخة الثالثة من القمة العالمية للقيادات الشبابية الاعلامية، وذلك بمشاركة شباب من 21 دولة بالإضافة إلى شباب من 40 جامعة من داخل مصر، وذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وإشراف  الدكتور عميد الكلية، و الدكتورة نسرين حسام الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، انطلاقا من مدى أهمية الرسالة الإعلامية وتأثيرها على المجتمع.

من جانبه، أكد رئيس الجامعة أهمية مشارك طلاب كلية الإعلام في هذه الفعاليات  التي تؤكد أهمية الرسالة الإعلامية ونشر الرسائل الصحيحة والتأكيد على مصداقيتها، والتأكيد على اثر الرسالة الإعلامية على الفرد والمجتمع وكيفية تحري الدقة والوصول للمعلومات بشكل سليم مع التأكد من مصدرها.

تجدر الإشارة إلى أن الوفد المشارك تكون من السيد محمود رزق المعيد بشعبة اللغة الإنجليزية ومحمود النشار المعيد بشعبة اللغة الإنجليزية، ومجموعة من الطلاب.

 

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