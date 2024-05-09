مساعد وزير الصحة: تسليم 20 مستشفى نهائيا خلال العام الحالي

كشف الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، عن تسليم 20 مستشفي نهائيا هذا العام على مستوى الجمهورية منها مستشفى منفلوط وديروط قبل نهاية عام 2024.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة النائب فخرى الفقى، رئيس اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية عن العام المالي 2024/2025.

وأضاف “إسماعيل”، “ومن ضمن المستشفيات المرتقب تسليمها أيضا، مستشفي طما المركزي ابتدائيا نهاية ديسمبر المقبل، خاصة وأن نسبة تنفيذ الأعمال وصلت الآن لنسبة 70% ، وسيتم إنشاء 10 مستشفيات نمطية جديدة ايضا هذا العام”.

ومن جانبه تساءل النائب ياسر عمرو، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن الاعتمادات المخصصة لمستشفى أبنوب وساحل سليم، ومستشفى القوصية.

وعلق ممثل الصحة، قائلاً “تم بالفعل زيادة الاعتمادات المالية لمستشفى أبنوب وساحل سليم في العام المالى الجديد 2024/2025، وسيتم بدء العمل فى مستشفى القوصية خلال العام المالى المقبل أيضا”.