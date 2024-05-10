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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في منيا القمح

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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وأكدت وكيلة وزارة التموين بالشرقية انه قامت حملة تموينية مفاجئة برئاسة هاني جادالله رئيس الرقابة التموينية بالمديرية وتم ضبط كمية من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية لإنتاج الخبز البلدي المدعم والتي تصرف للمواطنين بموجب البطاقات التموينية وقدرها طن مجمعة بكفر يوسف سمرى بسنهوت بمركز منيا القمح وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 12946 واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إتخاذ الإجراءات القانونية الأنشطة التجارية البطاقات التموينية التموين بالشرقية التموين وجهاز حماية المستهلك الثانوية العامة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدقيق البلدي المدعم السوق السوداء

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