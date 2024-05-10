عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق فعاليات القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة بالشرقية

صدى البلد

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالتعاون المثمر والفعال بين مديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم في إطلاق القوافل التعليمية لطلاب شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي لمساعدتهم على دراسة المناهج، وتفهم الطرق المثلى للتعامل مع الامتحانات، وفقًا للنظام الحديث الذي أقرته وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني وذلك بمركزي الحسينية وبلبيس.

أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية بالتعاون مع إدارتي الحسينية وبلبيس التعليميتين ومؤسسة حياه كريمة بتنظيم قوافل تعليمية على مدار يومي 9 و10 مايو 2024 تستهدف طلاب وطالبات الثانوية العامة وذلك لتقديم برنامج تعليمي واف يتضمن شرح للنقاط الصعبة بالمنهج التعليمي وطرق الإجابة على أسئلة الامتحانات في مواد ( اللغة العربية - الفيزياء - التاريخ - الكمياء - الفلسفة ) يتم تقديمه من خلال نخبة مختاره من أكفأ المعلمين الخبراء في مختلف المواد التعليمية.

تموين الشرقية: ضبط 75 طن قمح محلي و167 شيكارة أعلاف مخلوطة

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن القوافل التعليمية في يومها الأول والتي تم تنظيمها بمدرسة الحسينية الثانوية العسكرية ونادي بلبيس الرياضي شهدت إقبالًا كثيفًا من طلاب الثانوية العامة، وتفاعلًا إيجابيًا واضحًا خلال المحاضرات التي تطرقت إلى عرض الوسائل الجديدة التي تساعد على حل بعض المسائل المعقدة ومواجهة الدروس الخصوصية والمساعدة فى سد عجز المعلمين، والتركيز علي النقاط الصعبة فى المناهج، وتوضيح نظام الأسئلة الجديد الذى أقرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

438059495_757912309845962_4903361540073293832_n
438059495_757912309845962_4903361540073293832_n
438059741_757912283179298_1195224084793223691_n
438059741_757912283179298_1195224084793223691_n
438081770_757912016512658_8817176047074843986_n
438081770_757912016512658_8817176047074843986_n
438097586_757912013179325_5364146554478177855_n
438097586_757912013179325_5364146554478177855_n
إدارة البرلمان والتعليم المدني البرلمان والتعليم المدني التربية والتعليم الثانوية العسكرية الثانوية العامة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشباب والرياضة الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر رفيع المستوى : الحكمة في التفاوض لا تمنع مصر من حماية أمنها القومي بكل السبل

رسميًا الآن|نزول قوي في سعر الدولار بعد بيان البنك المركزي وارتفاع الاحتياطي

عواصف رملية وترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد.. فيديو

أقل من 75 جنيها| الدواجن تتراجع بشكل غير مسبوق والبيض في النازل

قبل رحيله بأيام.. كلوب: يكشف عن أكبر شيء ندم عليه في ليفربول

مفاجأة في قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة

قضية الشيبي تقترب من النهاية| قرار عاجل من المحكمة ضد حسين الشحات.. تفاصيل الجلسة

فتاة تفضح خطيبها: اغتصـ.بني تحت تهديد السلاح وقرار عاجل من النيابة

ترشيحاتنا

إعلام عبري | مصر حذرت إسرائيل من إلغاء اتفاقية السلام حال استمرار عملية رفح .. تفاصيل

خطيب المسجد الحرام: أعقل الناس من أصلح قبره قبل سكنه

مفتي الجمهورية: على الحاج رد الحقوق لأصحابها قبل السفر للمناسك

التعليم في أسبوع|تسليم أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2024 وتكريم طالب ابتكر طاهي شمسي

نفاد المخزونات الغذائية.. يونيسيف تحذر من توقف الجهود الإنسانية في غزة بعد أيام

نجم الأهلي العالمي يكشف مفاجأة عن خلاف جديد يخص محمد صلاح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض شائع يصيب النساء.. تعرف على أعراضه

نيرمين الفقي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال| شاهد

طريقة شوي الفراخ في المنزل بتتبيلة المحلات

في عيد ميلادها الـ 32| إطلالات أثارت الجدل لـ بسمة بوسيل

فيديو

خونت مراتي وجربت المساكنة.. تصريحات مثيرة لـ كريم فهمي عن النساء والإلحاد

اتهام هاني شاكر بالسرقة في جريمة عمرها 15 عامًا.. ما القصة؟

أسئلة حيّرت طلاب المدارس في امتحانات الثانوية العامة

العراق.. رجل ينهي حياة 12 فردا من أسرته ثم يجهز على نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-