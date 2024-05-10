انطلاق فعاليات القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة بالشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالتعاون المثمر والفعال بين مديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم في إطلاق القوافل التعليمية لطلاب شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي لمساعدتهم على دراسة المناهج، وتفهم الطرق المثلى للتعامل مع الامتحانات، وفقًا للنظام الحديث الذي أقرته وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني وذلك بمركزي الحسينية وبلبيس.

أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية بالتعاون مع إدارتي الحسينية وبلبيس التعليميتين ومؤسسة حياه كريمة بتنظيم قوافل تعليمية على مدار يومي 9 و10 مايو 2024 تستهدف طلاب وطالبات الثانوية العامة وذلك لتقديم برنامج تعليمي واف يتضمن شرح للنقاط الصعبة بالمنهج التعليمي وطرق الإجابة على أسئلة الامتحانات في مواد ( اللغة العربية - الفيزياء - التاريخ - الكمياء - الفلسفة ) يتم تقديمه من خلال نخبة مختاره من أكفأ المعلمين الخبراء في مختلف المواد التعليمية.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن القوافل التعليمية في يومها الأول والتي تم تنظيمها بمدرسة الحسينية الثانوية العسكرية ونادي بلبيس الرياضي شهدت إقبالًا كثيفًا من طلاب الثانوية العامة، وتفاعلًا إيجابيًا واضحًا خلال المحاضرات التي تطرقت إلى عرض الوسائل الجديدة التي تساعد على حل بعض المسائل المعقدة ومواجهة الدروس الخصوصية والمساعدة فى سد عجز المعلمين، والتركيز علي النقاط الصعبة فى المناهج، وتوضيح نظام الأسئلة الجديد الذى أقرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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