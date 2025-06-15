أحمد موسى: لا منتصر في حرب إيران وإسرائيل.. وتل أبيب تخفي حجم الخسائر الحقيقي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن إسرائيل تدفع ثمن ممارساتها الوحشية التي أظهرتها في الفترات الماضية.

وقال موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد مساء الأحد، إن أي حرب لها تكاليف باهظة، وهذا ما تعيشه كل من إسرائيل وإيران حالياً، مشيراً إلى أن هذه الحرب لن ينتصر فيها أحد، بل سيكون الجميع خاسرًا.

وأشار إلى مشاهد الدمار غير مسبوقة في وسط إسرائيل بسبب الصواريخ الإيرانية، موضحًا أن تل أبيب شهدت حرائق ودمارًا كبيرًا، مع وجود أشخاص محاصرين تحت أنقاض المباني المنهارة.

ولفت إلى أن إسرائيل تخفي الحقيقة ولا تعلن الحجم الحقيقي للخسائر، مؤكداً أن ما تعلنه لا يمثل سوى 10% من الواقع الحقيقي للخسائر من قتلى ومصابين.

وأوضح أن المشاهد في تل أبيب حالياً تشبه حالة الدمار في غزة، مع تحقيق الصواريخ الإيرانية أهدافها بنسبة تتراوح بين 60% إلى 70%.

وذكر أن إسرائيل شنت هجوماً واسعاً على إيران فجر الجمعة، باستخدام عشرات المقاتلات، في عملية أسمتها "الأسد الصاعد"، مستهدفة منشآت نووية وقواعد صواريخ، كما اغتالت قيادات عسكرية وعلماء نوويين.

وردت إيران مساء نفس اليوم، بسلسلة من الضربات الصاروخية والطائرات المسيّرة، حيث نفذت 8 موجات هجمات خلفت حتى الأحد 14 قتيلاً ونحو 345 مصاباً، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة في المباني والمركبات.