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باسم ياخور يقود أمسية قادة الإنسانية في دبي.. وتكريم نجوم الفن وصناع الأثر من مختلف أنحاء العالم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

باسم ياخور يقود أمسية قادة الإنسانية في دبي.. وتكريم نجوم الفن وصناع الأثر من مختلف أنحاء العالم

الفنان باسم ياخور
الفنان باسم ياخور
أوركيد سامي

تستعد مدينة دبي لاستضافة الدورة الثالثة من حفل جوائز قادة الإنسانية 2026، في أمسية عالمية تحتفي بأصحاب المبادرات الملهمة وصناع التأثير الإيجابي، وذلك بمشاركة نخبة من الشخصيات البارزة في المجالات الفنية والإعلامية والإنسانية من مختلف دول العالم.

وأعلنت إدارة الحفل اختيار النجم السوري باسم ياخور لتقديم فعاليات الدورة الثالثة، في خطوة تعكس الحضور العربي المميز في واحدة من أبرز الفعاليات التي تهدف إلى تكريم الشخصيات والمؤسسات صاحبة البصمة الإنسانية، حيث يقام الحفل في فندق أتلانتس ذا رويال بدبي.

ونشر الحساب الرسمي لجوائز قادة الإنسانية عبر منصة "إنستجرام" مقطعًا ترويجيًا ظهر خلاله باسم ياخور، متحدثًا عن أهمية دعم المبادرات الإنسانية، ودور دولة الإمارات في تعزيز ثقافة التسامح والعطاء، مؤكدًا أن الجائزة أصبحت منصة عالمية لتسليط الضوء على النماذج الملهمة التي صنعت فرقًا حقيقيًا في المجتمعات.

وأشار ياخور إلى أن القيمة الحقيقية لأي حدث لا تكمن في عدد الحضور، وإنما في الرسالة التي يحملها، موضحًا أن الجائزة تحتفي بأشخاص ومؤسسات نجحوا في توظيف إنجازاتهم لخدمة المجتمع، حتى أصبحت واحدة من أبرز المبادرات التي تكرّم أصحاب الأثر الإيجابي في مختلف المجالات.

كما أوضح أن الحفل يُقام برعاية الشيخ ذياب بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، ويهدف إلى إبراز النماذج الإنسانية والفنية والثقافية التي ساهمت في نشر قيم الخير والعمل المجتمعي، وتركت أثرًا إيجابيًا داخل مجتمعاتها.

ومن المنتظر أن تشهد الدورة الثالثة حضور عدد كبير من الشخصيات الحكومية والإعلامية والفنية من مختلف أنحاء العالم، تحت شعار "صناع التغيير الإنساني في العالم.. مسرح واحد.. ليلة واحدة"، في احتفالية تسعى إلى نشر ثقافة العطاء والاحتفاء بقصص النجاح الملهمة.

وتتضمن قائمة المكرمين هذا العام عددًا من الأسماء البارزة، من بينهم الفنان سلوم حداد، والفنان قيس الشيخ نجيب، والإعلامية مي شدياق، والفنانة ريتا حرب، وسعود الكعبي، والدكتور إحسان عز الدين، والشيف التركي بوراك أوزدمير، إلى جانب كواريما توريس وأوسفالدو ريوس، في مشاركة تعكس التنوع الثقافي والإنساني الذي تتميز به الجائزة.

وتُمنح جوائز قادة الإنسانية ضمن أربع فئات رئيسية، تشمل الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية، والرسالة الفنية، والرسالة الإعلامية، وصناع العطاء الإنساني، وذلك تقديرًا للمبادرات التي أسهمت في خدمة المجتمع وتحسين جودة الحياة، وترسيخ قيم العمل الإنساني على المستويين المحلي والدولي.

الفنان باسم ياخور اخبار الفن نجوم الفن

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