الحقيني أمي بتموت.. تفاصيل صادمة في اغتـ.صاب فتاة العجوزة بخطة من خطيبها



أدلت فتاة ثلاثينة بتفاصيل صادمة في اغتـ.صاب خطيبها لها داخل شقته بمنطقة العجوزة بعد لجوئه الى حيلة يستدرجها بها الى الشقة.

الحقيني أمي بتموت

وقالت الفتاة المجني عليها انها كانت مخطوبة لشاب لمدة ٥ سنوات وفي خلال فترة الخطوبة تحديدا عام ٢٠٢٠ تلقت اتصالا هاتفيا من خطيبها يطلب منها نجدته قائلا: "الحقيني امي بتموت" وطلب منها الذهاب الى شقته بمنطقة العجوزة لمساعدته في نقلها الى المستشفى ويحسن نية ذهبت اليه الا انها فوجئت بتواجده بمفرده فحاولت الرحيل على الفور الا انه اغلق باب الشقة وهددها بسلاح ابيض ومنعها من الخروج.

اضافت الفتاة ان خطيبها رفع في وجهها "مطولة" وجردها من ملابسها عنوة وسط صرخاتها وتهديده لها بالقتل اذا قاومته او سمع صوتها مرة اخرى ثم هتك عرضها و اغتـ.صبها تحت تهديد السلاح، وعقب عودتها للمنزل خشيت اخبار احد من اسرتها لتهديده لها بايذاءهم ثم فوجئت به بعد عدة ايام يطلب منها الذهاب له مرة اخرى الا انها رفضت بشدة ونهرته لكنه صدمها عندما ارسل لها مقطع فيديو وصور لها اثناء معاشرتها وهددها انه سيقوم بنشرها على الانترنت وارسالها لوالدتها.

تهديد

واستطردت الفتاة قائلة:"امي مريضة قلب وضغط وسكر خفت عليها يجرالها حاجة سكت وبقيت اروحله وكان بيعاشرني بالقوة تحت تهديد السلاح في كل مرة" ، وقالت انه بعد حوالي عام ونصف توفيت والدتها وعندما طلب منها خطيبها الذهاب له في منزله ردت عليه قائلة:"اللي كنت خايفة عليها ماتت و مستحيل اجيلك تاني" ليهددها خطيبها بالقتل والانتقام منها ففسخت خطبتها منه اللجوء انه كان يتردد على منزلها ليستمر في تهديده حتى تعود له ومع استمرار رفضها قال لها:"يا اتجوزك يا اقتلك" واخبرت اشقائها بما تعرضت له وقررت اللجوء للشرطة وتوجهت لمكتب عبد العزيز حسين المحامي الذي اصطحبها الى مباحث الانترنت "التوثيق والمعلومات" محررين محضرا بالواقعة في نهاية عام ٢٠٢٣.

تفاصيل الجريمة البشعة كشف عنها بلاغ تقدم به عبد العزيز حسين المحامي الى مباحث توثيق المعلومات بوزارة الداخلية بتهديد الفتاة وابتزازها من خطيبها السابق بمقاطع فيديو وصور التقطها لها اثناء اغتـ.صابها لاجبارها على ممارسة الرذيلة معها وتم ارفاق كافة المحادثات التي تثبت تهديد الشاب لها.

حبس المتهم

وقال عبد العزيز حسين المحامي انه تم حفظ البلاغ مرتين ليقدم تظلما للنائب العام والمحامي العام لاعادة فتح التحقيق مرة اخرى حتى فتحت نيابة العجوزة التحقيق واصدرت أمرا بضبط واحضار المتهم وقررت حجزه على ذمة التحريات ووصلت تحريات مباحث التوثيق والمعلومات لتثبت صحة الواقعة فأمرت النيابة بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات باتهامات التهديد والابتزاز والتشهير.

وحرزت النيابة هاتف المتهم و ارسلته للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية لتفريغ محتواه.