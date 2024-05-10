فتاة تفضح خطيبها: اغتصـ.بني تحت تهديد السلاح وقرار عاجل من النيابة

تعرضت فتاة ثلاثينية لمأساة منذ ٣ سنوات عقب اغتـ.صاب خطيبها لها تحت تهديد السلاح بعدما أوهمها بالذهاب له في شقته لانقاذ والدته المريضة ومساعدته في نقلها للمستشفى.

تفاصيل الجريمة البشعة كشف عنها بلاغ تقدم به عبد العزيز حسين المحامي لمباحث توثيق المعلومات بوزارة الداخلية بتهديد الفتاة وابتزازها من خطيبها السابق بمقاطع فيديو وصور التقطها لها أثناء اغتـ.صابها لإجبارها على ممارسة الرذيلة معها وتم ارفاق كافة المحادثات التي تثبت تهديد الشاب لها.

اغتـ.صاب تحت تهديد السلاح

وقالت الفتاة المجني عليها أنها كانت مخطوبة لشاب لمدة ٥ سنوات وفي خلال فترة الخطوبة تحديدا عام ٢٠٢٠ تلقت اتصالا هاتفيا من خطيبها يطلب منها نجدته قائلا: "الحقيني امي بتموت" وطلب منها الذهاب الى شقته بمنطقة العجوزة لمساعدته في نقلها الى المستشفى ويحسن نية ذهبت اليه إلا أنها فوجئت بتواجده بمفرده فحاولت الرحيل على الفور إلا أنه اغلق باب الشقة وهددها بسلاح أبيض ومنعها من الخروج.

وأضافت الفتاة أن خطيبها رفع في وجهها "مطواة" وجردها من ملابسها عنوة وسط صرخاتها وتهديده لها بالقتل إذا قاومته أو سمع صوتها مرة أخرى ثم هتك عرضها واغتـ.صبها تحت تهديد السلاح، وعقب عودتها للمنزل خشيت إخبار أحد من أسرتها لتهديده لها بايذائهم ثم فوجئت به بعد عدة أيام يطلب منها الذهاب له مرة أخرى إلا أنها رفضت بشدة ونهرته لكنه صدمها عندما أرسل لها مقطع فيديو وصور لها أثناء معاشرتها وهددها أنه سيقوم بنشرها على الانترنت وإرسالها لوالدتها.

يا اتجوزك يا اقتلك

واستطردت الفتاة قائلة:"أمي مريضة قلب وضغط وسكر خفت عليها يجرالها حاجة سكت وبقيت أروحله وكان بيعاشرني بالقوة تحت تهديد السلاح في كل مرة" ، وقالت إنه بعد حوالي عام ونصف توفيت والدتها وعندما طلب منها خطيبها الذهاب له في منزله ردت عليه قائلة:"اللي كنت خايفة عليها ماتت ومستحيل أجيلك تاني" ليهددها خطيبها بالقتـ.ل والانتقام منها ففسخت خطبتها منه إلا أنه انه كان يتردد على منزلها ليستمر في تهديده حتى تعود له ومع استمرار رفضها قال لها:"يا اتجوزك يا اقتلك" فأخبرت أشقاءها بما تعرضت له وقررت اللجوء للشرطة وتوجهت لمكتب عبد العزيز حسين المحامي الذي اصطحبها الى مباحث الانترنت "التوثيق والمعلومات" محررين محضرا بالواقعة في نهاية عام ٢٠٢٣.

وقال عبد العزيز حسين المحامي انه تم حفظ البلاغ مرتين ليقدم تظلما للنائب العام والمحامي العام لاعادة فتح التحقيق مرة اخرى وتلقت الفتاة العديد من الاتصالات والتهديدات من اسرة الشاب ومعارفه للتنازل عن البلاغ ثم تلقت عروضا بالزواج منه ثم تطليقها والحصول على عرض مالي مغري فكان ردها:"انا مش عايزة فلوس انا عايزة حق شرفي اللي ضاع وهحبسه".

قرار عاجل من النيابة

و فتحت نيابة العجوزة التحقيق وأصدرت أمرا بضبط وإحضار المتهم وقررت حجزه على ذمة التحريات ووصلت تحريات مباحث التوثيق والمعلومات لتثبت صحة الواقعة فأمرت النيابة بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات باتهامات التهديد والابتزاز والتشهير.

وحرزت النيابة هاتف المتهم و ارسلته للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية لتفريغ محتواه.