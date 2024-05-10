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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حلفاء تل أبيب يتساقطون|مجازر غزة تتسبب في وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

نتنياهو
نتنياهو

أثارت الخطوة الأمريكية في حجب شحنة أسلحة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في عملية رفح الفلسطينية – أثارت تساؤلات حول مدى تأثر جيش الاحتلال بتلك الخطوة في ظل إعلان عدد من الدول أيضا وقف تصدير الأسلحة مؤقتا إلى إسرائيل على خلفية المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة. مجازر غزة تتسبب في وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

عشرات مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل

الولايات المتحدة تعتبر أحد أكبر وأهم موردي الأسلحة لأوثق حلفائها في الشرق الأوسط، ففي عام 2016 وقعت كلٌّ من واشنطن وتل أبيب على مذكرة تفاهم مدتها 10 سنوات تغطي الفترة من 2018 إلى 2028 وتنص على تقديم 38 مليار دولار في صورة مساعدات عسكرية و33 ملياراً على شكل مِنح لشراء عتاد عسكري و5 مليارات دولار لأنظمة الدفاع الصاروخي، وتأتي المساعدات الأخيرة التي تقدر بنحو 26 مليار دولار ضمن حُزمة المساعدات الأمريكية لإسرائيل.

ألمانيا تهدد بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل بسبب رفح الفلسطينية

ألمانيا تأتي في المرتبة الثانية في توريد الأسلحة إلى إسرائيل، حيث زادت الصادرات الدفاعية الألمانية إلى إسرائيل بنحو 10 أمثالها إلى 351 مليون دولار في عام 2023، حيث تزود ألمانيا إسرائيل بمكونات أنظمة الدفاع الجوي ومعدات الاتصالات ومعدات بحرية، لكن مع تصاعد الانتقادات الدولية للعدوان على غزة، أقرت الحكومة الألمانية على عدد أقل بكثير من صادرات الأسلحة إلى تل أبيب المتعارف، كما هدد وزير الدفاع الألماني بأن برلين قد تحذو حذو واشنطن بشأن عدم إرسال أسلحة لإسرائيل إذا نفذت  عملية واسعة في رفح الفلسطينية.

إيطاليا توقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

أما إيطاليا فتأتي في المرتبة الثالثة في تصدير الأسلحة لإسرائيل، إلا أنها أوقفت منح موافقات جديدة على التصدير منذ بداية العدوان على قطاع غزة، حيث يحظر القانون الإيطالي تصدير الأسلحة إلى الدول التي تخوض حروباً وإلى تلك التي تُعتبر أنها تنتهك حقوق الإنسان الدولية.

أحزاب بريطانية تدعو لوقف تصدير السلاح لإسرائيل

بريطانيا بدورها لم تكن غائبة عن مشهد توريد الأسلحة لإسرائيل، حيث منحت لندن العام الماضي تراخيص تصدير لبيع معدات دفاعية لإسرائيل بما لا يقل عن 42 مليون جنيه إسترليني، حيث كانت التراخيص مخصصة لبنود تشمل ذخائر ومركبات جوية مسيرة وذخائر أسلحة صغيرة ومكونات طائرات وطائرات هليكوبتر، إلان أن بعض أحزاب المعارضة اليسارية في بريطانيا دعت الحكومة إلى إلغاء تراخيص التصدير رداً على ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة.

كندا: وقف تراخيص تصدير أسلحة إلى تل أبيب

كما أنضمت كندا إلى طابور منع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، حيث أوقفت الحكومة الكندية تراخيص تصدير أسلحة إلى تل أبيب منذ الثامن من يناير الماضي، موضحة إن التجميد سيستمر حتى تضمن "أوتاوا" أن الأسلحة ستستخدم بما يتوافق مع القانون الإنساني، فيما طالبت العديد من الأحزاب والجماعات الحقوقية في كندا لفعل المزيد لوقف نزيف الضحايا من المدنيين الناتج من العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

هولندا: وقف شحن قطع غيار لطائرات F-35 لإسرائيل

هولندا أيضا كانت من ضمن الدول التي أوقفت تصدير أسلحتها إلى إسرائيل، حيث أوقفت الحكومة شحن قطع غيار لطائرات F-35 إلى إسرائيل من المستودعات في هولندا في فبراير الماضي، بعد أن خلصت محكمة استئناف في حكمها إلى وجود خطر من استخدام قطع الغيار في انتهاك القانون الإنساني.

ما بين العزلة الدولية ووقف تصدير الأسلحة .. يتكشف الوجه الحقيقي لإسرائيل يوما بعد بوم، فمجازرها في قطاع غزة كانت "القشة" التي أظهرت هذا الوجه الدموي الذي يقتل الأطفال والنساء والشيوخ بل هوادة وبلا رحمة في ماساة ستظل تطارد الاحتلال أبد الدهر.

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