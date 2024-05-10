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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نشأت العمدة: الرئيس السيسي يكثف من لقاءاته الدولية لإنهاء العدوان على غزة

محمد نشأت العمدة
محمد نشأت العمدة

أكد النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، أهمية لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة خلال زيارته لمصر، قائلا: العلاقات بين مصر والأردن راسخة ومستقرة وتاريخية.

ولفت نشأت العمدة، في تصريح له اليوم، إلى الأهمية التي توليها مصر لعلاقات التعاون الثنائي مع الأردن، والعمل على تنفيذ طموحات الشعبين الشقيقين في تحقيق التنمية الشاملة.

وأشار إلى أن الاجتماع بين السيسي وبشر الخصاونة تناول الأوضاع في قطاع غزة، التي تمر بمرحلة غاية في الدقة، في ضوء الجهود المضنية للتوصل إلى هدنة شاملة في القطاع، وتبادل للأسرى والمحتجزين، بما يضمن الإنفاذ الفوري والكامل للمساعدات الإنسانية بشكل مستدام وبلا عوائق؛ للحد من المأساة الإنسانية التي يعاني منها أهالي القطاع.

وقال عضو مجلس النواب، إن إعلان مصر والأردن الرفض الكامل والتحذير من الآثار الإنسانية الكارثية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية؛ يؤكد الموقف المشترك في رفض العدوان، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته؛ للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة.

واختتم النائب محمد نشأت العمدة، قائلا إن علاقات مصر والأردن “ممتدة”، ولقاء السيسي ورئيس وزراء الأردن يكشف رفض الدولتين للعدوان على غزة وتداعياته والرغبة المشتركة في دفع علاقات التعاون المشترك والارتقاء بالتبادل التجاري بينهما.

محمد نشات العمده مجلس النواب الرئيس السيسي رفح رفح الفلسطينية

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