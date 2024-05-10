9 دول صوتت ضد حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.. من هي؟

صوتت 9 دول في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد مشروع قرار بشأن أحقية فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة.

وبحسب بيان الأمم المتحدة، فإن الدول التي صوتت ضد القرار هي “الولايات المتحدة، إسرائيل، الأرجنتين، التشيك، المجر، بابوا غينيا الجديدة، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو”.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة 10 مايو 2024 ، قرارا بأحقية دولة فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر بهذه المسألة إيجابيا.

وصوتت لصالح القرار 143 دولة، وامتنعت 25 عن التصويت، ورفضت القرار 9 دول، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

ووفق مشروع القرار فإن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، ومن ثم ينبغي قبولها في عضوية الأمم المتحدة، وبناء على ذلك، يوصي القرار مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي، في ضوء هذا القرار وفي ضوء فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 28 مايو 1948، وبما يتفق تمامًا مع المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة.