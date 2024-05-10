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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأنبا باخوم يزور كنيسة الحبل بلا دنس بالدخيلة بالإسكندرية |صور

الأنبا باخوم
الأنبا باخوم

تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، قام نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية بزيارة رعوية، لكنيسة الحبل بلا دنس، بالدخيلة، بالإسكندرية خلال يومي التاسع، والعاشر من شهر مايو لهذا العام.

استقبل الأب فرنسيس وحيد، راعي الكنيسة، الأب المطران، الذي قام بتفقد الرعية، وما تقوم به من خدمات، وأنشطة متنوعة داخل الكنيسة، وما تسعى إليه من تبشير خارج أسوار الكنيسة.

واجتمع صاحب النيافة مع خدام الرعية في جلسة حوار، وتعارف، وأيضًا مجلس الكنيسة. وختامًا بمجموعة خدمة الشباب. وخاطب نيافته الخدام في الرعية بخدماتها المختلفة عن المعنى الحقيقي للخدمة، وللتجاوب مع نعمة الله من خلال استقبال عمله، وكلمته الحية والحاضرة في كل شخص.

في صباح اليوم، احتفل صاحب النيافة مع الرعية بالقداس الإلهي، الذي تضمن الصلوات، والطلبات التي حملها الأنبا باخوم عن الرعية، وراعيها.

البطريرك الأنبا إبراهيم الأنبا باخوم الأب فرنسيس القداس الإلهي مجلس الكنيسة

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