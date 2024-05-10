مراسل القاهرة الإخبارية: المدفعية الإسرائيلية تقصف مدارس تأوي النازحين جنوب غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن المدفعية الإسرائيلية تطلق القذائف في الوقت الحالي على منازل الفلسطينيين، بالإضافة إلى قصف المناطق الغربية لمدينة رفح الفلسطينية بالزوارق الحربية.

وأضاف "جبر"، أن الطيران الإسرائيلي يدخل المجال الجوي من وقت لآخر لمدينة رفح، وتشن غاراتها بشكل عنيف، الأمر الذي تسبب في سقوط 7 شهداء.

وأشار إلى أن حي الزيتون، يتعرض لعملية عسكرية من قبل الآليات الإسرائيلية، حي تم تدمير 30 منزل، بالإضافة إلى إطلاق القذائف من قبل المدفعية الإسرائيلية تجاه المدارس التي تأوي نازحين.

ونوه بأن الرشقات الصاروخية الأخيرة، كان مصدرها مدينة رفح جنوب القطاع، فالتصعيد مستمر حيث اشتبكت المقاومة الفلسطينية مع الأليات العسكرية الإسرائيلية.