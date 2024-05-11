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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مندوب مصر بالأمم المتحدة: جرائم إسرائيل في غزة تخلق جيل عربي غاضب

مندوب مصر الدائم
مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة

قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن ما ارتكبته إسرائيل من جرائم ضد الإنسانية في غزة سيؤدي لخلق جيل عربي غاضب.


وأضاف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال كلمته بشأن منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، أن إيقاف الحرب الشعواء في غزة ممكن في ظل ما يملكه المجتمع الدولي من أدوات.

 

وأشار مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة: نحذر مجددا من أن هناك استباحة لدماء الشعب الفلسطيني، متابعا: ندعو كافة الدول الأعضاء لسرعة إصدار قراربمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في أقرب الآجال.
 

 

واسترسل مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة: مصر مستمرة في جهودها لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات لغزة، مضيفا: مصر تطالب المجتمع الدولي بإدانة أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية.

 

وتابع: "الجرائم الإسرائيلية وصلت إلى حد قتل موظفي الأمم المتحدة وهدم منشآتها، لافتا: "مصر تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للتجاوب مع جهود الوساطة الحالية".

مندوب مصر الأمم المتحدة فلسطين الشعب الفلسطيني غزة

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