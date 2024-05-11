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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دنيا المصري تكشف كيف تعامل الجمهور معها بعد دور سميحة في حق عرب

دينا المصرى
دينا المصرى

كشفت الفنانة دنيا المصري تفاصيل دورها في مسلسل حق عرب، مؤكدة أن فريق العمل كان مريحا خلال أداء المشاهد، معلقة: اتجننت من دور «سميحة» في المسلسل، لكني ذاكرته كويس ودخلت في الجو الفني بسرعة للشخصية.

وأضافت الفنانة دنيا المصري خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، أن حبها لدور سميحة أبرزها في المسلسل، معلقة: الناس في الشارع بقوا يكلموني بلهجة المسلسل واعتبرته نجاح للدور والمسلسل.

قيمة الفنان

وأوضحت الفنانة دنيا المصري أن دور سميحة على عكس شخصيتها الحقيقية، منوهة أن المخرج والعمل مع شخصيات مهمة تزيد من قيمة الفنان.

واختتمت قائلة: كنت بقرأ المسلسل وأنا بطبخ، والدور كان مسئولية بالنسبالي، وبتمنى أشتغل في عمل سينمائي علشان أظهر إمكانياتي.


https://www.youtube.com/watch?v=KxTZ4Gb0Thw

الإعلامية شيرين سليمان الفنانة دنيا المصري برنامج سبوت لايت دنيا المصري سبوت لايت صدى البلد شيرين سليمان

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