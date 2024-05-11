بتكوين تتراجع 2% خلال تعاملات الأسبوع مع انحسار ميول المخاطرة

تراجعت أسعار عملة بتكوين المشفرة خلال تعاملات الأسبوع بنحو 1.95% مقارنة بما كان عليه في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وانخفضت عملة بتكوين نحو 1206.57 دولار بنهاية تعاملات الجمعة 10 مايومقارنة بنهاية تعاملات الجمعة 3 مايو، ليصل إلى مستوى 60634.32 دولار.

كانت أسعار بتكوين ارتفعت خلال الساعات الأولى من تعاملات الأسبوع ، بأكثر من 6%، بعد صدور تقرير الوظائف الأميركية ، والذي كشف عن نمو الوظائف خلال شهر أبريل بأقل من التوقعات، مما عزز الآمال بشأن تكرار الانخفاضات المتوقعة لأسعار الفائدة الأميركية هذا العام.

لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات أضر بميول المخاطرة في الأسواق، خلال تعاملات الجمعة مع صدور بيانات اقتصادية أظهرت زيادة في توقعات التضخم عند المستهلكين، حيث زادت التوقعات لمدة عام إلى 3.5% من 3.2%.

كما جاءت القراءة الأولية لمعنويات المستهلكين، الصادرة عن جامعة ميشيغان، والتي سجلت 67.4 نقطة لشهر مايو، في أدنى مستوى خلال ستة أشهر وأقل من تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة رويترز آراءهم والتي بلغت 76 نقطة.

وأصدرت رئيسة الفدرالي الأميركي في دالاس، لوري لوغان، تصريحات ، خفضت من تفاؤل بعض المنتظرين لخفض أسعار الفائدة الأميركية، حيث قالت إنه لم يتضح بعد ما إذا كان قد تم تشديد السياسة النقدية بالقدر الكافي لخفض التضخم إلى نسبة 2% التي يستهدفها الفدرالي الأميركي، وإن من السابق لأوانه خفض أسعار الفائدة.

ينتظر المتداولون المزيد من الخطابات من مسؤولي الفدرالي لجمع أدلة حول مستقبل أسعار الفائدة الأميركية.