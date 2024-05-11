مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بلدية المحلة

يستضيف الأهلي بلدية المحلة في مباراة مرتقبة في تمام السابعة مساء اليوم السبت، على ملعب المحلة، ضمن جولة الـ22 من دوري NILE.

من المتوقع أن يُجري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عدة تغييرات في التشكيلة لإعطاء بعض اللاعبين راحة وفرصة للمشاركة، حيث يعود محمود متولي وكهربا لتشكيل الأساسي، بينما يُغيب محمد عبدالمنعم بسبب الإيقاف.

ومن المُتوقع أن يكون تشكيل الأهلي على النحو التالي:

- حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

- خط الدفاع: علي معلول، محمود متولي، رامي ربيعة، محمد هاني.

- خط الوسط: كريم نيدفيد، أكرم توفيق، إمام عاشور "أفشة".

- خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، كهربا.

ويحمل التشكيل المتوقع للأهلي مفاجئتين الاولي هي الدفع بكهربا في الهجوم والثانية هي الدفع بمحمد مجدي افشة بعد فترة إيقاف.

الأهلي يسعى لتحقيق الانتصار الرابع على التوالي ليصل إلى 33 نقطة، بينما يطمح بلدية المحلة في استعادة نغمة الانتصارات بعد النتائج السلبية في آخر مبارياته.