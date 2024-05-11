جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لإطلاق عملية عسكرية جديدة في جباليا

يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق عملية جديدة في جباليا شمال قطاع غزة، بعد رصد محاولات حماس لإعادة التجمع هناك، وفقًا لما ذكرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

ويقدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هناك ما بين 100 ألف و150 ألف فلسطيني في منطقة الإخلاء. وقد تم استدعاؤهم للانتقال إلى مراكز إيواء غرب مدينة غزة.

وستكون هذه هي المرة الثانية التي يعمل فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جباليا بعد أن تم الاستيلاء عليها خلال الأشهر الأولى من الهجوم البري الإسرائيلي ضد حماس.

ويأتي أمر الإخلاء في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في حي الزيتون بمدينة غزة، بعد أن كشف بالمثل عن قيام حماس بإعادة تجميع صفوفها هناك.