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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر للطيران توسع شراكتها مع Acron Aviation لدعم أسطول طائراتها B737-MAX

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

أعلنت مصر للطيران خلال فعاليات معرض (Paris Air Show 2025) عن شراكة مع Acron Aviation لتزويد أسطول مصر للطيران من الطائرات طراز بوينج B737-MAX بمسجلات بيانات الرحلة (FDR) وأنظمة تجنّب التصادم الأرضي والجوي TCAS 3000SP، ويبلغ عدد طائرات مصر للطيران من هذا الطراز 18 طائرة ومن المقرر انضمام أول طائرة فى أوائل عام 2026.

وبهذه المناسبة، صرح الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمصر للطيران قائلا:  "إن شراكة التعاون بين مصر للطيران وشركة Acron Aviation، تسهم بشكل مباشر وفعال في دفع النمو بين الجانبين، وفتح أفاق جديدة للتوسع الإقليمي والدولي، وذلك لما تتمتع به شركة Acron Aviation من حلول تكنولوجية عالية الأداء وخبرات تقنية جعلتها الاختيار الأمثل للطائرات الجديدة من طراز بوينج B737-MAX، وقد أثبتت ذلك من قبل من خلال شراكتها معنا في أسطول طائرات A320".

وأضاف عادل أن هذا التعاقد يتماشى مع رؤية مصر للطيران بدعم أسطولها بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في صناعة النقل الجوى، بهدف تعزيز السلامة التشغيلية وتقديم أفضل تجربة سفر للعملاء.

من جانبه، قال ألان كروفورد، الرئيس التنفيذي لشركة Acron  Aviation:  "يشرفنا اختيار مصر للطيران لنا لتجهيز أسطولها الجديد من طائرات B737-MAX، حيث تعد مصر للطيران من شركات الطيران الرائدة في أفريقيا والشرق الأوسط، فضلاً عن رؤيتنا لنصبح الشريك الأمثل لعملائنا، ونبني علاقات تعاونية طويلة الأمد قائمة على الثقة والابتكار."

ويمثل هذا العقد امتداداً لشراكة ممتدة بين مصر للطيران وAcron Aviation تعود بدايتها إلى عام 2020، وتواصل Acron دعمها لأسطول الشركة من الجيل الجديد B737-MAX، مما يعزز مكانتها كمزوّد لحلول موثوقة ومتقدمة، كما تعد Acron Aviation شريك موثوق في دعم خطط النمو الاستراتيجي لمصر للطيران.

مصر للطيران Paris Air Show بوينج

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