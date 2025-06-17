جامعة دمياط تتقدم في تصنيف US News العالمي للعام الثاني

ققت جامعة دمياط، إنجازًا جديدًا في مسيرتها الأكاديمية، حيث تقدمت في تصنيف US News العالمي لعام 2025، واحتلت المركز 1322 عالميًا، مقارنة بالمركز 1408 في تصنيف العام الماضي، محققة بذلك قفزة قدرها 86 مركزًا على مستوى الجامعات العالمية.



وعلى الصعيد الإفريقي، جاءت جامعة دمياط في المركز 66 ضمن الجامعات الإفريقية، متقدمة 20 مركزًا عن تصنيف العام السابق الذي احتلت فيه المرتبة 86، مما يعكس التطور الملحوظ في أدائها الأكاديمي والبحثي.



ويعتمد تصنيف US News على عدد من المؤشرات والمعايير من بينها: جودة التعليم والبحث العلمي والسمعة الأكاديمية وانتقال الخريجين إلى سوق العمل، فضلاً عن مؤشرات أخرى تعكس الأداء الأكاديمي والبحثي للجامعات.



ويعكس هذا التقدم الكبير جهود جامعة دمياط المستمرة في تحسين جودة التعليم، ودعم البحث العلمي، وتطوير البرامج الأكاديمية، في إطار رؤيتها الطموحة لتعزيز مكانتها إقليميًا ودوليًا، والإسهام الفعّال في رفع مستوى التعليم العالي في مصر وإفريقيا.