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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق ريفي القنيطرة ودرعا وسط تصاعد التوتر جنوب سوريا

طيران الاحتلال
طيران الاحتلال
ثسم الخارجي

شهد الجنوب السوري، فجر الخميس، تصعيدًا ميدانيًا جديدًا بعدما أفادت وسائل إعلام سورية رسمية بتحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق المناطق المستهدفة في ريفي القنيطرة ودرعا، في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات أمنية متسارعة على خلفية عمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة بالقرب من خط فض الاشتباك في الجولان المحتل. 


وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، فإن الطائرات الإسرائيلية واصلت التحليق فوق الأجواء الجنوبية لسوريا بالتزامن مع استهداف مواقع في ريفي القنيطرة ودرعا، فيما نقلت وسائل الإعلام المحلية الخبر باعتباره تطورًا عاجلًا يعكس استمرار حالة التوتر في المنطقة. 

ولم تصدر السلطات السورية في الساعات الأولى من الحادث تفاصيل بشأن حجم الأضرار أو وقوع خسائر بشرية. 


ويأتي هذا التطور بعد أيام من تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في ريف درعا الغربي، حيث تحدثت تقارير إعلامية عن قصف مدفعي وإطلاق نار وتحركات ميدانية إسرائيلية في محيط قرية عابدين، ترافقت مع تحليق للطيران الحربي والمروحي الإسرائيلي، الأمر الذي دفع عددًا من السكان إلى مغادرة مناطقهم بصورة مؤقتة خشية اتساع رقعة المواجهات.

طيران الإحتلال اسرائيل الغارات الاراضي المحتلة

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