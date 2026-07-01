الخطوط الكويتية تستأنف رحلاتها المنتظمة إلى سوريا منتصف يوليو

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا بدء تشغيل رحلات منتظمة ومباشرة للخطوط الجوية الكويتية بين الكويت ومطار دمشق الدولي اعتبارًا من 15 يوليو الجاري، في خطوة جديدة تعكس تنامي حركة النقل الجوي بين البلدين.

وأوضحت الهيئة، في بيان نشرته عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، أن استئناف الرحلات يمثل دفعة مهمة لتعزيز الربط الجوي بين سوريا والكويت، كما يساهم في توفير مزيد من خيارات السفر أمام المسافرين بين الجانبين.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من استقبال مطار حلب الدولي أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية القادمة من مطار الكويت الدولي، والتي حملت على متنها 148 راكبًا، إيذانًا بإطلاق خط جوي منتظم يربط حلب بعدد من الوجهات الإقليمية.

ويُنظر إلى هذه الخطوات ضمن إطار الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الطيران المدني في سوريا، وتنشيط حركة السفر، إلى جانب توسيع شبكة الربط الجوي مع مختلف الدول، بما يسهم في دعم النشاطين الاقتصادي والسياحي وتلبية احتياجات المسافرين.