الولايات المتحدة تحسم التأهل إلى ثمن النهائي بثنائية أمام البوسنة والهرسك

نجح منتخب الولايات المتحدة في حجز مقعده في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على منتخب البوسنة والهرسك بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو بمدينة سانتا كلارا، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.



وبهذا الانتصار، يواصل المنتخب الأمريكي مشواره في المونديال، حيث يضرب موعدًا قويًا مع منتخب بلجيكا في دور الستة عشر، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها الطرفان لمواصلة المنافسة على اللقب.

بالوجون يفتتح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول

شهدت الدقيقة الخامسة والأربعون هدف التقدم للولايات المتحدة عن طريق فولارين بالوجون، بعدما استغل تمريرة بينية متقنة أربكت دفاع البوسنة والهرسك، لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة بنجاح داخل الشباك، مانحًا منتخب بلاده الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول.

تيلمان يؤكد التفوق بهدف رائع

وفي الدقيقة الثانية والثمانين، نجح ماليك تيلمان في مضاعفة النتيجة بعدما نفذ ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، سددها ببراعة لتستقر داخل الشباك، مؤكدًا تفوق المنتخب الأمريكي وحاسمًا بطاقة التأهل.

أهداف ملغاة بعد تدخل تقنية الفيديو

شهدت المباراة إلغاء هدفين للولايات المتحدة. الأول جاء في الدقيقة الحادية والثلاثين عبر بالوجون، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل. كما ألغى هدفًا آخر في الدقيقة الثامنة والسبعين سجله كريستيان بوليسيتش، بعدما أثبتت المراجعة وجود حالة تسلل.

طرد بالوجون يزيد من إثارة اللقاء

ازدادت المباراة إثارة في الدقيقة الرابعة والستين، عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه فولارين بالوجون عقب العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، وذلك إثر التحام قوي جمعه بأحد لاعبي البوسنة والهرسك، ليلعب المنتخب الأمريكي الدقائق المتبقية بعشرة لاعبين، لكنه نجح رغم النقص العددي في الحفاظ على تقدمه والخروج بفوز ثمين وتأهل مستحق إلى الدور التالي .