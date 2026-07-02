انفجار ماسورة مياه يغرق عشرات المنازل في قرية بقليوب.. والأهالي يستغيثون

شهدت قرية الإصلاح الزراعي التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حالة من الاستغاثة بعد انفجار ماسورة مياه رئيسية، ما تسبب في تدفق كميات كبيرة من المياه وغرق عدد من المنازل داخل القرية.

وقال عدد من الأهالي إن المياه ارتفعت إلى نحو متر داخل بعض المنازل، ما أدى إلى تعرض ممتلكات المواطنين للتلف، وسط مطالبات بسرعة تدخل الأجهزة التنفيذية لشفط المياه وإصلاح العطل.

وأكد عدد من سكان المنطقة أن عشرات المنازل تضررت جراء كسر ماسورة المياه، مشيرين إلى أن استمرار تدفق المياه يهدد بمزيد من الخسائر حال عدم التحرك العاجل.

وطالب الأهالي مسؤولي مجلس المدينة وشركة المياه بسرعة الدفع بسيارات شفط وفرق صيانة للسيطرة على الموقف، وعودة الأمور إلى طبيعتها داخل القرية.