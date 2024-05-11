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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري السعودي يفسد مخطط الأهلي ويحرمه من الصفقة المنتظرة

الاهلي
الاهلي

شهد ملف انتقال الدولي المغربي يحيى عطية الله، لاعب فريق سوتشي الروسي، إلى النادي الأهلي المصري، تطورات جديدة أدن إلى تبخر فرص انتقاله للأهلي في الانتقالات الصيفية بسبب ما تلقاه اللاعب من عروض مالية كبيرة من دوريات الخليج. 

وأشارت صحيفة "لو سبورت 360" المغربية إلى أن قرار سوتشي بالاستغناء عن اللاعب المغربي وزملائه يقربه من الانتقال للدوري السعودي، وبالتالي يبدو أن انتقاله للأهلي في الموسم المقبل لم يعد واردًا. 

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يحيى عطية الله، انضم إلى سوتشي الروسي في الميركاتو الشتوي، وخاض 8 مباريات مع الفريق وسجل هدفًا وحيدًا.

الدوري السعودي يفسد مخطط الاهلي

 كان الأهلي يسعي للتعاقد مع عطية الله الذي يلعب بالجبهة اليسري ليكون بديلا للدولي التونسي علي معلول الذي ينتهي تعاقده مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي، ويعد اقترابه من الدوري السعودي بمثابة ضربة موجعة للأهلي الذي كان يسعي لتأمين الجبهة اليسري بالدولي المغربي خاصة وان الاخير لاعب صغير بالسن.

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