اليوم.. مانشستر سيتي يسعى لخطف الصدارة أمام فولهام بالدوري الإنجليزي

تنتظر الجماهير بكل شغف مباراة مانشستر سيتي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي، حيث يسعى فريق السيتي للفوز بالمباراة من أجل خطف الصدارة مؤقتًا من آرسنال، في انتظار استئناف باقي مباريات الجولة.

تقام المباراة في الثانية والنصف عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وسيتم بث اللقاء على قناة beIN Sports HD 1.

من المتوقع أن يكون هالاند جزءًا من التشكيلة المتوقعة لمانشستر سيتي، والتي تشمل:

- حراسة المرمى: إيديرسون.

- خط الدفاع: يوشكو جفارديول، روبن دياز، مانويل آكانجي، وكايل والكر.

- خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، وكيفين دي بروين.

- خط الهجوم: جاك جيريليش، إيرلينج هالاند، وفيل فودين.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، بينما يحتل فولهام المركز الثالث عشر برصيد 44 نقطة.