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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التأمل.. استحداث نمط جديد للترويج السياحي لـ سانت كاترين

صدى البلد

دعا الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر والفن عضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم إلى الترويج لمدينة سانت كاترين السياحية باستخدام نمط سياحي جديد وهو سياحةً التأمل.

وقال د. عاطف عبد اللطيف إن سانت كاترين بها العديد من الانماط السياحية المختلفة مثل سياحة سباقات الهجن والسياحة الدينية وتسلق الجبال والسياحة الروحانية والاستشفائية ولكن تظل سياحة التأمل عنصر مهم في الترويج للسياحة لسانت كاترين .

وأكد أن سياحة التأمل بمعناها الواسع تشمل اشياء كثيرة ومنها التأمل في الطبيعة بصفتها محمية طبيعية والتأمل في الجبال والوديان والحياة البرية والتأمل في النجوم خاصة مع ارتفاع المدينة 1500 متر عن سطح البحر .

وأشار إلى أهمية الترويج للمدينة بالرسامين العالميين والفنانين لرسم لوحات فنية رائعة لا مثيلا لها تباع بآلاف الدولارات وكتاب القصص والافلام والروايات ويمكن ان تكون ستديو مفتوح لتصوير الافلام والمسلسلات العالمية وكذلك علماء البيئة والفلك والحضارات .

وأكد د. عاطف عبد اللطيف أن سانت كاترين تنافس في امكانياتها مدينة فينيسيا التي تستقطب كبار الفنانين والرسامين والمبدعين و المفكرين وهذا التصور يتطلب وضعه ضمن خطة مشروع التجلي الاعظم بالتنسيق مع وزارة السياحة ووزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة وجميع الجهات المعنية .

واقترح عبد اللطيف اعداد خطة قوية من الان للترويج لمشروع التجلي الأعظم ومدينة سانت كاترين بأنماطها السياحية المختلفة داخل البورصات السياحية العالمية المختلفة.

و أشار إلى أهمية عقد مؤتمر صحفي عالمي من ارض سانت كاترين للكشف عن ما تم تنفيذه بمشروع التجلي الأعظم و المعالم السياحية التي تتميز بها المدينة ويعقب ذلك إعداد جولة سياحية للحضور لزيارة  المدينة سواء الاودية او دير سانت كاترين و الوادي المقدس و غيرها .

ونوه بأهمية دعوة الرسامين العالميين و الفنانين و المبدعين و المصورين و السياحيين و الكتاب والسينمائيين لزيارة سانت كاترين و تنفيذ و اخراج أجمل اللوحات الفنية التي تنقل الحقيقة الموجودة من جمال وتفرد وطبيعة لا مثيل لها لسانت كاترين من خلال رسوماتهم الرائعة وكل هذا يخدم السياحة في المدينة ويروج لها محليا وعالميا .

وأكد أهمية سرعة افتتاح مطار سانت كاترين وتشغيل رحلات الطيران الخارجي و الداخلي لان جميع شركات السياحة و منظمي الرحلات تنتظر افتتاح مطار سانت كاترين لتنظيم رحلات سياحية للمدينة خاصة ان السياحة و الطيران جناحان لطائر واحد لابد من وجودهما معا .

الأنماط السياحية الثقافة السياحة تنشيط السياح جمعية مسافرون هيئة تنشيط السياحة

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