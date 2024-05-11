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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب مصر أكتوبر: تعيين سامح الصفتي أمينا لتنظيم محافظة الإسكندرية

حزب مصر أكتوبر
حزب مصر أكتوبر

أصدر المهندس أحمد حلمى، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون التنظيم والإدارة، وأمين عام الحزب بمحافظة الإسكندرية، قرارا يحمل رقم 17 لسنة 2024، بتعين سامح فتح الله إبراهيم محمد الصفتى، أمين أمانة التنظيم بالمحافظة ومساعد الأمين العام لأمانة الحزب بالمحافظة.

وأشار إلي أن هذا القرار ينشر على الصفحة الرسمية للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي، ويُنفذ من تاريخ صدوره ويلغي ما قبلة من قرارات بهذا الشأن، ثم تُخطر لجنة الأحزاب السياسية بهذا القرار.

من جانبه، أكد المهندس أحمد حلمي، علي الوصول إلى المرحلة الأخيرة بخطة تطوير كاملة للخروج بانطلاقة قوية بين الجماهير، من خلال ضخ دماء جديدة بين صفوف قيادات أمانة الحزب بمحافظة الإسكندرية، وإعادة هيكلة فى معظم تنظيماته وتشكيلاته الداخلية.

وتابع"حلمي" : سنقوم خلال الفترة  المقبلة، تفعيل العمل الجماعى داخل أمانة الحزب، والتى ركزت على ضم كوادر حيوية وإدخال عناصر وكفاءات برز دورها خلال الفترة الماضية.

مصر أكتوبر حزب مصر أكتوبر الاسكندرية أحمد حلمى نائب رئيس حزب مصر أكتوبر

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