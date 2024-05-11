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برلمان

برلمانى : تجربة واعظات مصر تاريخية وتدرس عالميًّا وإقليميًّا

صدى البلد

أكد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب أن وزارة الأوقاف نجحت بكل كفاءة واقتدار فى أداء رسالتها في كل ما يتعلق بالمهام المنوطة بها لخدمة الدعوة الإسلامية ونشر مفاهيم الدين الإسلامي الحنيف والسمح وتجديد الخطاب الديني وإعمار المساجد مواجهة الأفكار الإرهابية والتكفيرية والمتطرفة والحفاظ على مال الوقف إضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات المهمة التي تتمشى مع فكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لأهالينا من الفقراء والبسطاء مع الحفاظ على كرامتهم وغيرها من الملفات الأخرى التي تعدت حدود الوطن مثل تقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة وإيفاد العلماء والأئمة والدعاة وقراء القرآن الكريم للعديد من دول العالم.

وقال " شمس الدين " في بيان له أصدره اليوم : إن كل هذه الإنجازات لوزارة الأوقاف في عهد الرئيس السيسي حظيت باهتمام ودعم كبيرين من الرأي العام المصري بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والعقائدية والشعبية والحزبية ولكن ما لفت نظر المصريين بصفة عامة والمرأة المصرية بصفة خاصة الاهتمام الكبير وغير المسبوق في تاريخ مصر من وزارة الأوقاف بملف الواعظات معتبرًا المؤتمر الأول الذي عقدته الوزارة للواعظات بمثابة رسالة عاجلة للعالم كله بأن مصر تولي ملف المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي أكبر اهتمام بكل ما يتعلق من قضايا وملفات خاصة بالمرأة المصرية.

 وأعلن النائب السيد شمس الدين اتفاقه التام مع تصريحات العالم الكبير والمستنير الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والتي أكد فيها أن هذا المؤتمر هو الأول من نوعه وطنيًّا وعربيًّا وإسلاميًّا ودوليًّا، ويعد تجربة فريدة في مجالها وطنيًّا وعربيًّا وإسلاميًّا ودوليًّا، ويأتي في إطار رؤية الدولة المصرية في التمكين للمرأة في مختلف المجالات وأن حاجتنا إلى تكوين هذه النخبة الكبيرة والعظيمة من الواعظات شديدة لسد فراغ كبير في مجال الدعوة النسائية سواء فيما يتصل بقضايا المرأة، أو فيما يتصل بتنشئة الأطفال وبخاصة الفتيات، أم فيما يتصل بالإشراف والسيطرة على مصليات النساء بالمساجد معربًا عن ثقته التامة في أن هذا النموذج المصري العظيم سوف يكون منهاج عمل من مختلف دول العالم بصفة عامة ودول العالم الإسلامي بصفة خاصة لأنها تجربة تاريخية وناجحة وتدرس عالميًّا وإقليميًّا.

كما أعرب النائب السيد شمس الدين عن ثقته فى أن واعظات مصر سيكون لهن دورهن الكبير في دعم ملفات تنمية الوعي لدى الاسر المصرية ورأى الدين الاسلامى فى كل ما يتعلق من ملفات خاصة فيما يتصل بتربية النشء وتماسك الأسر المصرية إضافة إلى أن واعظات مصر سيكون لهن دورهن الناجح في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لمواجهة كل ما يتعلق من قضايا خاصة بتوضيح الحقائق في كل ما يتعلق من ملفات خاصة بالأسرة المصرية.

السيد شمس الدين مجلس النواب الأوقاف وزارة الأوقاف

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