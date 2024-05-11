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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غش وموت وأسئلة غلط| أحداث مؤسفة في امتحانات الترم الثاني بالمدارس اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت امتحانات الترم الثاني 2024 في المدارس اليوم العديد من الأخبار الهامة التي لفتت انتباه جميع المهتمين بـ أخبار التعليم قبل الجامعي في مصر … وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد أبرز أخبار امتحانات الترم الثاني 2024 اليوم .

تداول أسئلة وإجابات امتحانات الترم الثاني 2024 على جروبات الغش بتليجرام

شهدت جروبات الغش على تطبيق تليجرام تداولا لصور قيل إنها تخص أسئلة وإجابات الامتحانات التي يؤديها طلاب المدارس اليوم داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2024.

جاء ذلك بعد دقائق من توزيع أوراق الأسئلة على طلاب صفوف النقل في لجان امتحانات الترم الثاني 2024 الموجودة على مستوى الجمهورية.

وفاة معلم إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء الامتحانات

أصيب رمضان محمد مغازي صالح المُعلم بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بإسنا صباح اليوم بأزمة قلبية مفاجئة أثناء مشاركته في الامتحانات ، وعلى إثرها تم نقله الى المستشفى لمحاولة إسعافه ثم وافته المنية.

وعلى الفور أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر الدكتور صبري خالد عثمان قراره بتفويض حسان مرتضى مدير إدارة إسنا التعليمية بالتوجه إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم واجب العزاء لأهل المتوفى سائلاً الله له العفو والمغفرة ولأهله الصبر والسلوان.

 

إلغاء امتحانات 4 طلاب بأولى ثانوى وجزاء 7 أيام لمعلم بالجيزة بسبب “الغش”

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ، إلغاء الامتحان لمدة عام كامل واعتبار العام الحالي عام رسوب لـ 4 طلاب هم (ف. م. س)  و(م.ت.م)، بالصف الأول الثانوي بلجنة مدرسة رفاعة الطهطاوي التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية ، والطالب (م.ھ.م) بالصف الأول الثانوي بلجنة مدرسة الشهيد أحمد خالد الحجار ( أحمد لطفى السيد ) سابقا التابعة لإدارة العمرانية التعليمية ، والطالب (س.أ.ع) بالصف الأول الثانوي بلجنة مدرسة امبابة الثانوية العسكرية، التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية.

جاء هذا القرار بسبب حيازة هؤلاء الطلاب التليفون المحمول وضبطهم اثناء محاولة الغش، وإخلالهم بالقواعد والقرارات الوزارية الملزمة لأعمال الامتحانات .

ويأتي القرار تطبيقاً للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، وقانون 205لسنة 2020، المنظمة لأعمال الامتحانات، وبتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .

كما قررت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، حرمان المعلم ( م.ح.م ) المعلم المسئول عن لجنة مدرسة الشهيد أحمد خالد الحجار من أعمال الامتحانات بجانب توقيع الجزاء عليه مدة 7 أيام 
 

خطأ في امتحان إنجليزي أولى إعدادي في مدرسة بالقاهرة الجديدة

تلقى ائتلاف أولياء أمور مصر شكاوى من أولياء أمور طلاب الصف الأول الإعدادي بالقاهرة الجديدة الذين امتحنوا في مدرسة نهضة مصر.

وأكدت الشكاوى أن الطلاب فوجئوا بأن امتحان اللغة الإنجليزية كان من منهج  الترم الأول وليس الترم الثاني، وبعد الامتحان المدرسة جمعت الأوراق من الطلاب وقدمت اعتذارا للطلاب وتعهدت  بأن يتم مراعاة هذا الخطأ أثناء التصحيح

كما أعلنت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، عن تلقيها العديد من الشكاوى من أولياء الأمور الرافضين لأزمة استمرار تداول امتحانات الترم الثاني 2024 على جروبات غش علي تلجرام.

 

صعوبة امتحان فيزياء أولى ثانوي بإدارة الهرم التعليمية

تلقى ائتلاف أولياء أمور مصر، شكاوى أكدت أن "امتحان مادة الفيزياء لطلاب أولى ثانوي في إدارة الهرم التعليمية جاء صعب جدا .

حيث أكد الطلاب في شكاواهم المرصودة من ائتلاف أولياء أمور مصر أن الأسئلة كلها مركبة ومحتاجة وقت والامتحان وقته ساعة ونصف ، كما تم رصد شكوى من تأخر توزيع الامتحان على الطلاب في مدرسة الأهرام للغات لمدة نصف ساعة.  

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