برلماني: إقامة دولة فلسطينية مستقلة المخرج الوحيد لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني

قال النائب ناصر هدية، عضو مجلس النواب، إن وجود مشروع قرار من الأمم المتحدة بحصول فلسطين على العضوية الكاملة، والتصويت لذلك من قبل 143 دولة بمثابة خطوة مهمة لتعزيز الصمود الفلسطيني وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.

ولفت "هدية"، في تصريح صحفي له اليوم، إلى ضرورة أن يتبع هذه الخطوة تحركات دولية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والتدخل الحاسم لإلزام إسرائيل بالجلوس على طاولة المفاوضات لوقف إطلاق النار بشكل دائم ونفاذ المساعدات الإنسانية، ووقف مخطط التهجير القسري لأهالي غزة، قائلا: "العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة جاوز المدى وأدى لكارثة حقيقية".

وواصل عضو مجلس النواب، أن تصويت غالبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة صفعة على وجه الاحتلال الإسرائيلي وحكومته التي تصر على مواصلة العدوان، مشيرا إلى أن الاحتلال خسر دوليا ويلاحقه العار جراء عدوانه على غزة.

وشدد نائب الصعيد، أنه يرى ضرورة مواصلة التحركات المصرية والعربية أمام المحافل الدولية وخصوصا الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين جراء الاعمال الوحشية في قطاع غزة.

واختتم النائب ناصر هدية، بالقول: إن التصويت لفلسطين تتويج لجهود مصر المتواصلة دوليا وعالميا لنصرة الشعب الفلسطيني، واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وضرورة وقف العدوان الحالي.