قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء فاروق توجه رسالة لـ مها الصغير بعد أزمة سرقة اللوحات
فنان فرنسي يتهم مها الصغير بسرقة أعماله الفنية
الرئيس الروسي السابق لـ فاندرلاين: من لم يفهم إشارات راديو يوم القيامة سيفهم لاحقا
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يتهم إسرائيل بمحاولة اغتياله
الرئيس السيسي يهنئ الرئيسين الأمريكي والفنزويلي بذكرى يوم الاستقلال
أذكار المساء مكتوبة.. 12 سببا تجعلك تداوم عليها يوميا
انتـ.حار وزير النقل الروسي بعد ساعات من إقالته
بعد سرقة لوحتها.. الفنانة الدنماركية تصف خطأ مها الصغير بـ «الغبي»
رئيس المحكمة الدستورية يشيد بجهود النيابة الإدارية في مكافحة الفساد.. صور
زيزو يتألق في أحدث ظهور من عطلته الصيفية
4500 قرية.. الاتصالات تكشف عن مفاجأة من الحكومة للأهالي
أول قرار للمجلس الأعلى للإعلام تجاه برنامج منى الشاذلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خطة استثمارية جديدة بقيمة 792 مليون جنيه.. محافظ البحر الأحمر يشدّد على متابعة ملفات التصالح وتقنين الأراضي

محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر
ابراهيم جادالله

شدّد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على ضرورة المتابعة الدقيقة لملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي الدولة، مؤكدًا التزام المحافظة بمواصلة تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية المتوازنة، وذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم الإثنين، بمقر ديوان عام المحافظة في الغردقة.

وشارك في الاجتماع السكرتير العام للمحافظة كمال سليمان، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ اللواء تامر سمير، إلى جانب رؤساء المدن ومديري المديريات، حيث ناقش المجلس عددًا من الملفات التنموية والخدمية، على رأسها متابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية الجارية وخطط عام 2026.

في مستهل الجلسة، وجّه المحافظ بضرورة رفع كفاءة الأداء التنفيذي وتعزيز الانضباط في تقديم الخدمات العامة، مع متابعة دورية لمؤشرات الأداء لضمان كفاءة الإنجاز.

وتناول المجلس موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، حتى تاريخ 2 يوليو 2025، إضافة إلى ملف تقنين أراضي وضع اليد طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، حيث تبيّن استمرار عدم تحرير عقود لبعض الحالات حتى نهاية يونيو الماضي.

كما ناقش الاجتماع تقارير المتغيرات المكانية، وآليات التعامل مع المخالفات المستحدثة، إلى جانب عرض إحصائيات عمل المراكز التكنولوجية بما يشمل طلبات تراخيص البناء والمحال العامة وصلاحيات المواقع.

وفي جانب الأداء المالي، استعرض المجلس حجم الإيرادات المُحصّلة بين يوليو 2024 ومايو 2025، بهدف تعزيز كفاءة التحصيل ووضع سياسات مالية أكثر فاعلية.

وتم عرض الموقف التنفيذي لخطة العام المالي 2024/2025، التي بلغت اعتماداتها 1.215 مليار جنيه، في حين وصل الإنفاق الفعلي إلى نحو 1.418 مليار جنيه، بنسبة إنجاز تجاوزت 117%.

ووافق المجلس على خطة العام المالي الجديد 2025/2026 بإجمالي اعتمادات بلغت 791.6 مليون جنيه، موزعة على مختلف مدن المحافظة، مع التركيز على استكمال مشروعات حيوية مثل محطة تحلية مياه الشلاتين، ومجزر الغردقة، وتطوير موانئ الصيد.

على صعيد الشؤون المجتمعية، وافق المجلس على تغيير اسم معهد القصير الابتدائي الأزهري إلى "معهد الإمام أحمد الطيب الابتدائي الأزهري"، كما اطّلع على التبرعات المقدمة للوحدات المحلية.

وفي بند تخصيص الأراضي، وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بالغردقة لإنشاء مسجد جامع، وأخرى في سفاجا لإنشاء حديقة لذوي الهمم، مع تحويل نظام الانتفاع إلى تملك مجاني لصالح المنفعة العامة.

واختتم اللواء حنفي الاجتماع بالتأكيد على استمرار المحافظة في استكمال مشروعات البنية التحتية، مع المتابعة الحازمة لتطبيق القانون، ومحاسبة أي تقصير في تنفيذ المهام الخدمية والتنموية.

البحر الأحمر الغردقة محافظة البحر الأحمر مجلس تنفيذي محافظ البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 6 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

رفع مرتبات الحكومة 200% رسميًا لهؤلاء.. هل أنت منهم؟

رفع مرتبات الحكومة 200% رسميًا لهؤلاء الموظفين.. هل أنت منهم؟

امتحانات الثانوية العامة

خبر عاجل بشأن امتحان الأحياء ثانوية عامة 2025 المقرر أداؤه الخميس القادم

الايجار القديم

تشريعية النواب: نسبة الإيجارات القديم تتراجع.. وتوقيت القانون الجديد حساس

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق على ضوابط تقاعد أعضاء هيئة التعليم لسن المعاش

امتحانات الثانوية العامة

إنتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 الخميس ..وهذه آخر أخبار التصحيح بالكنترولات

رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2026

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2026 “العام والفني” ..الخطوات والأوراق المطلوبة

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون المهن الطبية

ترشيحاتنا

شيكو بانزا

الزمالك يقترب من ضم الأنجولي شيكو بانزا لتدعيم هجوم الفريق

هاف كورت لكرة السلة 3x3

تعرف على الفائزين بلقب بطولة هاف كورت لكرة السلة 3x3

لجنة اعتماد تراخيص الأكاديميات

لجنة اعتماد تراخيص الأكاديميات باتحاد الكرة تعقد اجتماعها الأول

بالصور

فكرة سخيفة.. فنان تشكيلي فرنسي آخر يتهم مها الصغير بالسرقة

مها الصغير
مها الصغير
مها الصغير

رئيس الأركان يتفقد معهد ضباط الصف المعلمين ويلتقى بأعضاء هيئة التدريس والطلبة

الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان
الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان
الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان

بعد بكاء إدوارد .. احترس هذه الفئات ممنوعة تمامًا من استخدام حقن التخسيس

بعد بكاء إدوارد..إحترس هذه الفئات ممنوعة تمامًا من استخدام حقن التخسيس
بعد بكاء إدوارد..إحترس هذه الفئات ممنوعة تمامًا من استخدام حقن التخسيس
بعد بكاء إدوارد..إحترس هذه الفئات ممنوعة تمامًا من استخدام حقن التخسيس

نشرة المرأة والمنوعات..محمد النني يتصدر الترند.. أول رد فعل من زوجته الثانية بعد انتشار خبر زواجهما.. إدوارد يبكي على الهواء بسبب حقن التخسيس | ماذا حدث له

إدوارد
إدوارد
إدوارد

فيديو

الواقعة

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على صاحب صيدلية بسلاح أبيض| فيديو

الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان

رئيس الأركان يتفقد معهد ضباط الصف المعلمين ويلتقى بأعضاء هيئة التدريس والطلبة

حلا شيحة

لأول مرة .. حلا شيحة تكشف عن رحلتها الكاملة في خلع وارتداء الحجاب l فيديو

الفنانة اللبنانية باميلا الكيك

بسبب ممثل شهير.. باميلا الكيك تروي معاناتها بعد كسر ذراعها الأيسر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

المزيد