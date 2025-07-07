خطة استثمارية جديدة بقيمة 792 مليون جنيه.. محافظ البحر الأحمر يشدّد على متابعة ملفات التصالح وتقنين الأراضي

شدّد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على ضرورة المتابعة الدقيقة لملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي الدولة، مؤكدًا التزام المحافظة بمواصلة تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية المتوازنة، وذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم الإثنين، بمقر ديوان عام المحافظة في الغردقة.

وشارك في الاجتماع السكرتير العام للمحافظة كمال سليمان، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ اللواء تامر سمير، إلى جانب رؤساء المدن ومديري المديريات، حيث ناقش المجلس عددًا من الملفات التنموية والخدمية، على رأسها متابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية الجارية وخطط عام 2026.

في مستهل الجلسة، وجّه المحافظ بضرورة رفع كفاءة الأداء التنفيذي وتعزيز الانضباط في تقديم الخدمات العامة، مع متابعة دورية لمؤشرات الأداء لضمان كفاءة الإنجاز.

وتناول المجلس موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، حتى تاريخ 2 يوليو 2025، إضافة إلى ملف تقنين أراضي وضع اليد طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، حيث تبيّن استمرار عدم تحرير عقود لبعض الحالات حتى نهاية يونيو الماضي.

كما ناقش الاجتماع تقارير المتغيرات المكانية، وآليات التعامل مع المخالفات المستحدثة، إلى جانب عرض إحصائيات عمل المراكز التكنولوجية بما يشمل طلبات تراخيص البناء والمحال العامة وصلاحيات المواقع.

وفي جانب الأداء المالي، استعرض المجلس حجم الإيرادات المُحصّلة بين يوليو 2024 ومايو 2025، بهدف تعزيز كفاءة التحصيل ووضع سياسات مالية أكثر فاعلية.

وتم عرض الموقف التنفيذي لخطة العام المالي 2024/2025، التي بلغت اعتماداتها 1.215 مليار جنيه، في حين وصل الإنفاق الفعلي إلى نحو 1.418 مليار جنيه، بنسبة إنجاز تجاوزت 117%.

ووافق المجلس على خطة العام المالي الجديد 2025/2026 بإجمالي اعتمادات بلغت 791.6 مليون جنيه، موزعة على مختلف مدن المحافظة، مع التركيز على استكمال مشروعات حيوية مثل محطة تحلية مياه الشلاتين، ومجزر الغردقة، وتطوير موانئ الصيد.

على صعيد الشؤون المجتمعية، وافق المجلس على تغيير اسم معهد القصير الابتدائي الأزهري إلى "معهد الإمام أحمد الطيب الابتدائي الأزهري"، كما اطّلع على التبرعات المقدمة للوحدات المحلية.

وفي بند تخصيص الأراضي، وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بالغردقة لإنشاء مسجد جامع، وأخرى في سفاجا لإنشاء حديقة لذوي الهمم، مع تحويل نظام الانتفاع إلى تملك مجاني لصالح المنفعة العامة.

واختتم اللواء حنفي الاجتماع بالتأكيد على استمرار المحافظة في استكمال مشروعات البنية التحتية، مع المتابعة الحازمة لتطبيق القانون، ومحاسبة أي تقصير في تنفيذ المهام الخدمية والتنموية.