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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

5 ساعات توقف لحركة السكك الحديدية بالمنوفية.. رفع آثار خروج عربة قطار عن القضبان.. وعودة الحركة بـ الاتجاهين

خروج عربة قطار عن القضبان
خروج عربة قطار عن القضبان
مروة فاضل

5 ساعات كاملة توقفت خلالها حركة السكك الحديدية بالإتجاهين على خط القاهرة الإسكندرية، بسبب حادث خروج عربة قطار عن القضبان أمام قرية عرب الرمل في محافظة المنوفية.

لا وجود لإصابات بين الركاب

لتحدث حالة من الهرج والمرج بين الركاب، ولم تسفر عن حالات اصابة، حيث تم إنزال المواطنين بسهولة ويسر وتوفير وسائل مواصلات لهم إلى محطة رمسيس.

عطل مفاجئ بإحدى عجلات قطار الإسكندرية القاهرة

البداية كانت في حوالي الساعة 11 صباحاً، عندما تعرض القطار رقم 906 (VIP) القادم من الإسكندرية إلى القاهرة، لعطل مفاجئ في إحدى عجلات العربة الثانية، أثناء مروره بين محطتي قويسنا وبنها.

ونش عملاق لرفع آثار الحادث

وعلى الفور قامت الهيئة العامة لسكك حديد مصر ، في رفع آثار حادث خروج عربة القطار عن القضبان، من خلال الاستعانة بونش عملاق لرفع عربة القطار من على قضبان السكة الحديد وسط حالة من الاستنفار.

كما تم الاستعانة بعدد من المعدات والعمال، لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة القطارات علي الخط.

واستمرت اعمال رفع القطار لعدة ساعات ، حتى تم الانتهاء من رفع العربة وإعادة تسيير القطارات على خط القاهرة الإسكندرية.

عودة حركة القطارات في الاتجاهين

وأعلنت هيئة السكك الحديدية، خلا بياناً رسمياً عن عودة حركة القطارات في الاتجاهين بين القاهرة والإسكندرية إلى طبيعتها، مؤكدة انتظام الحركة على كافة خطوط الشبكة.

وأكدت الهيئة أنه تم اتخاذ جميع إجراءات السلامة، وتوقف القطار لإجراء الإصلاحات اللازمة.

 الدفع بفرق الطوارئ والأوناش

وأضاف البيان أنه تم الدفع بفرق الطوارئ والأوناش إلى موقع العطل، حيث أُنجزت أعمال الإصلاح في وقت قياسي.

اعتذار هيئة السكك الحديدية عن توقف الحركة

وقدّمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اعتذارها لجمهور الركاب عن تأخر بعض القطارات في الاتجاهين نتيجة هذا العطل الطارئ، مؤكدة أن حركة القطارات عادت الآن إلى وضعها الطبيعي، ويتم تشغيل القطارات بصورة منتظمة على جميع الخطوط.

القاهرة الإسكندرية خروج عربة قطار عن القضبان قرية عرب الرمل محافظة المنوفية

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