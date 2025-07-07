استعانوا بونش.. السكة الحديد ترفع آثار خروج عربة قطار عن القضبان بالمنوفية

تواصل الهيئة العامة للسكك حديد مصر ، في رفع آثار حادث خروج عربة قطار عن القضبان في قرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية.

حيث تم الاستعانة بونش عملاق لرفع عربة القطار من على قضبان السكة الحديد وسط حالة من الاستنفار.

وتم الاستعانة بعدد من المعدات والعمال، لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة القطارات علي الخط.

وخرجت في وقت سابق، عربة من قطار الإسكندرية القاهرة، عن القضبان بين محطتي قويسنا وبنها في قرية عرب الرمل.

وتم سحب القطار وجارى رفع آثار الحادث لإعادة تسيير حركة القطارات علي خط القاهرة اسكندرية.

وتبين عدم وجود إصابات فيما تم توفير مواصلات لنقل الركاب إلى محطة قطار رمسيس.