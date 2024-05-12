عضو الغرفة التجارية بدمياط: الدولة تسعى لرفع المستوى المعيشي للأسرة المصرية

شارك الدكتور محمد أنور العرابي، أستاذ الاقتصاد السياسى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط في المؤتمر الاقتصادي للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، والذي جاء بعنوان: "الاقتصاد المصرى بين الإقليمية والعالمية.. مشكلة اقتصادات الغذاء نموذجًا".

أكد العرابي، أن المؤتمر شدد على اتخاذ الإجراءات والتدابير الكافية لصون الأمن الاقتصادي والمالى والغذائي للدولة باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي بمفهومه الشامل والمتكامل فى ظل التحديات العالمية والإقليمية؛.

واشار إلى أن، الدولة دائما تسعى إلى الدولة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين، بما يضمن الحفاظ على الأمن الغذائي وحمايته من التقلبات الدولية والإقليمية.

وأوضح أن الدولة تسعى دائما لرفع المستوى المعيشي للفرد وبالتالي رفع المستوى المعيشي للأسرة بتوفير كافه الخدمات العامة وتلبية احتياجات الأسرة المصرية.

وتابع، أن الدولة تحشد كل قدراتها لتمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو الاقتصادي ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي وتحفيز التصدير لتحقيق التنمية الاقتصادية.

جدير بالذكر، أن المؤتمر الاقتصادي للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، بعنوان: «الاقتصاد المصرى بين الإقليمية والعالمية، كان بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.