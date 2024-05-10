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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد مستشفى طب دمياط ويزور مصابي غزة |صور

نائب رئيس جامعة الأزهر
نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد المستشفى الجامعي بطب دمياط

قام الدكتور رمضان عبدالله الصاوي نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري بتفقد مبنى الاستقبال والطوارئ المتواجد فيه مصابي غزة ومرافقيهم، حيث اطمأن على الخدمات الطبية المقدمة لهم وحسن الرعاية للمصابين وذويهم بالمستشفى الجامعي لكلية طب جامعة الأزهر بدمياط ، يرافقه الدكتور عادل الديب، مدير عام المستشفى الجامعي والدكتور عصام الطمان ،وكيل كلية طب بنين دمياط للدراسات العليا والدكتور أحمد عمران، نائب مدير عام المستشفى و الدكتور محمد عبد العظيم ،مدير الاستقبال والطوارئ.

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد المستشفى الجامعي بطب دمياط ويزور مصابي غزة

 

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة المصرية الداعم للقضية الفلسطينية على مر تاريخها وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والمشرف العام على المستشفيات الجامعية. 

ومن جانبه أكد الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة  للمصابين وذويهم على حرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب على الاطمئنان عليهم والعمل على توفير كافة الخدمات والرعاية لهم ،مؤكدًا على دعم الدولة المصرية والأزهر الشريف للقضية الفلسطينية عبر التاريخ والعصور، كما شدد على حرص الجامعة برئاسة الدكتور سلامة داود على  توفير كل وسائل الراحة والرعاية للمصابين وذويهم .

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وفي سياق متصل، تفقد عددًا من المنشآت التي يتم إنشاؤها بالمستشفى والعيادات الخارجية وقسم الأشعة ووحدة الجامانايف ووحدة القسطرة التداخلية ومستشفى الباطنة التخصصي واطمأن على سير العمل والانضباط بالمستشفى 

ومن جانبه أكد الدكتور عادل الديب مدير عام المستشفى أن مستشفى طب جامعة الأزهر بدمياط يتم التطوير فيها علي قدم وساق خلال الفترة الحالية  موضحًا له آخر المستجدات والتطورات بالأقسام المختلفة بالمستشفى خلال الأعوام الأخيرة. 


واختتم زيارته بتفقد كلية طب بنين الأزهر بدمياط.

مستشفى الأزهر بدمياط
مستشفى الأزهر بدمياط
مستشفى الأزهر بدمياط
مستشفى الأزهر بدمياط
مستشفى الأزهر بدمياط
مستشفى الأزهر بدمياط
الأزهر مصابي غزة جامعة الأزهر بدمياط كلية طب جامعة الأزهر المستشفى الجامعي الداعم للقضية الفلسطينية

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