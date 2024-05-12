رئيس رابطة صناعة السيارات السابق: الحكومة تسعى لجذب الاستثمارات وتطوين الصناعات

قال حسن مصطفى الرئيس التنفيذي السابق لرابطة صناعة السيارات، إن استراتيجية صناعة السيارات أهم سبب لجذب الاستثمار في صناعة السيارات والمكونات.

وأضاف حسن مصطفى الرئيس التنفيذي السابقة لرابطة صناعة السيارات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "هدف الحكومة هو جذب الاستثمارات وتطوين الصناعات بشكل عام ومنها صناعة السيارات".



وأشار إلى أن رئيس الوزراء قال إن الحكومة ستركز في الفترة المقبلة على صناعة السيارات من خلال بدء خطوط إنتاج للشركات، موضحا أن توطين صناعة السيارات أمر مهم وهذا القطاع الاقتصادي كبير للغاية وليس قطاع استهلاكي فقط ولكن تجاري وصناعي أيضا.

وأوضح أن صناعة السيارات مجال تجاري وصناعي يساهم في أن تدير عجلة الاقتصاد في الدولة ويعمل بها مئات الالاف من العاملين بشكل مباشر وغير مباشر.