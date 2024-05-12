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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توفير 1269 فرصة عمل بـ 17 شركة بالقطاع الخاص بالشرقية

صدى البلد

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن توفير 1269 فرصة عمل داخل 17شركة بالقطاع الخاص، مؤكداً أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات بشركات ومصانع القطاع الخاص للقضاء على شبح البطالة وتوفير دخل ثابت يدر عليهم دخلاً ثابتاً ليحيوا حياه كريمة.

أشاد المحافظ بمجهودات مديرية العمل في التواصل الدائم مع أرباب الأعمال وأصحاب المصانع لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل لتحسين مستوى معيشته بجانب توفير فرص عمل لذوي القدرات والهمم تتناسب مع حالتهم الصحية باعتبارهم شريك أساسي في بناء وتنمية المجتمع.

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وأشار أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل إلى قيام الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية بالتواصل مع أصحاب المصانع والشركات بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب تناسب مؤهلاته وقدراته وامكانياته لافتاً إلى أنه تم توفير 1269 فرصة عمل بشركات الأمن والحراسة والخدمات المالية وتصنيع الاخشاب والمواد الغذائية والبلاستيك والملابس الجاهزة والمنسوجات والمسابك ووسائل النقل والدهانات وغيرهم.

وأوضح وكيل وزارة العمل انه للتعرف على الوظائف الشاغرة والبالغ عددها 1269وظيفة بالقطاع الخاص يمكن الاطلاع علي الملف المرفق.

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