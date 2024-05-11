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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 522 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثمنًا جهود المزارعين في زراعة محصول القمح و تحقيق الأمن الغذائي المصري كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.

من جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية أن ما تم توريده حتى اليوم من الأقماح بلغ ٥٢٢٥٠٩ طن و ٢٢٢ كيلو قمح  إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة .

أضافت وكيلة وزارة التموين بالشرقية أن الأقمـاح الموردة بالشون يتم تخزينها في أجولة جوت سليمة وعلى عروق خشبية أو طبالي وتغطيتها بالمشمعات والأغطية.

ولفتت إلى ضرورة الإلتزام بالسعة التخزينية المحددة للصوامع والشون بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

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من جانبه شدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

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