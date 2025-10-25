قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

مهرجان "دي-كاف" يختتم فعاليات دورته الثالثة عشرة ب 4 عروض جديدة.. غدا

تقى الجيزاوي

يختتم مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) فعاليات دورته الثالثة عشرة، غدًا الأحد، بجلسة ختامية للبرنامج المهني “ما بعد اللحظة: استدامة مستقبل المهرجانات في المنطقة العربية”، والذي يُنظَّم بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، إلى جانب مجموعة من العروض المميزة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة.


ويتضمن اليوم الرابع للبرنامج المهني جلسة حوارية وعرض نتائج ورشة عمل بعنوان:“هل ما زال هناك متسع للفن في الفضاءات العامة؟” يقدّمها Lieux Publics، وتتناول مستقبل الفنون في المجال العام وسبل تفاعلها مع الجمهور والمدينة.
كما يشهد اليوم عرض مشاريع المتدربين من أكاديمية MBC ضمن جلستين خاصتين لتقديم المشاريع الجديدة، في إطار دعم جيل جديد من المبدعين في مجالات الفنون الأدائية والمشاريع متعددة التخصصات.
وفي ختام المهرجان، يُقدَّم عدد من عروض الرقص المعاصر التي تجمع بين الجرأة الإبداعية والتجريب الفني، هي “شبر وقبضة” للفنان إسلام العربي (التشيك/مصر/ألمانيا)، يُعرض في التاسعة مساءً بساحة روابط للفنون. يستلهم العمل من موسيقى المهرجانات الشعبية التي انطلقت من الشارع المصري مطلع الألفية، بوصفها صوتًا لجيل متمرّد عبّر عن ذاته بحرية واحتجاج، ليقدّم العرض مزيجًا من الرقص المعاصر وإيقاعات المهرجانات في احتفاءٍ بالحركة والحرية والمقاومة.
العمل تصميم وإخراج وأداء: إسلام العربي، بدعم من معهد جوته واستوديو آلتا 2 ضمن مبادرة “أنكنترولد جستشرز” 2024.

كما يُعرض “أحضان فارغة” للفنانتين رمز صيام ونوّار سالم (فرنسا/فلسطين)، في التاسعة مساءً بساحة روابط للفنون.
يجسّد العمل التناقضات الإنسانية بين الخلاص والبقاء، مستلهمًا الواقع الفلسطيني الممتد منذ أكثر من 76 عامًا، ومعبّرًا عن مشاعر الفقد والخذلان والقهر في مواجهة آلة القمع الاستعمارية، ليقدّم شهادة حيّة على الصمود الإنساني في وجه الإبادة المستمرة في غزة.
العمل  إخراج: رمز صيام بالتعاون مع نوّار سالم • أداء: رمز صيام ونوّار سالم ، بدعم من المعهد الفرنسي، ترين بلو، لي سافران، كاري كولونيه، لا جارانس، برنامج سوا سوا.
و يُقدم عرض “يقظة” للفنان مؤمن نبيل (مصر)،  في التاسعة مساءً بساحة روابط للفنون. يتناول العمل لحظات الهشاشة بين الحلم والواقع، والأمل واليأس، من خلال رحلة جسدية وبصرية داخل عالم الأرق والضياع، حيث يتحول السرير إلى ساحة مواجهة مع الذات والذاكرة والأشباح الداخلية. تصميم وأداء: مؤمن نبيل • إنتاج: ستوديو عزت عزت و”ليلة رقص معاصر” 2024.
كما يُعرض  “عيشوشة” للفنان خليل الهنتاني (تونس) في العاشرة والنصف مساءً بالهنجر.يقدّم الهنتاني عرضًا بصريًا صوتيًا يمزج بين الموسيقى الإلكترونية والإسقاطات البانورامية، مستلهمًا الأصوات التقليدية التونسية من الجنوب والجبال والاحتفالات الشعبية، ليخلق حوارًا معاصرًا بين الذاكرة والهوية والإبداع الحي.
و  يُعاد عرض عدد من العروض المتميزة هي، عرض “الجسد السيمفوني” لتشارلي خليل برنس (لبنان) في الثامنة مساءً على مسرح الفلكي. و“الظل الطويل” لألويس برونر وتجمع “مقلوبة” (فرنسا/ألمانيا/سوريا) في السابعة مساءً بمركز الجزويت الثقافي. بالإضافة إلى عرض “جرثومة الحرب” للفنانة ياسمين فضة (فلسطين/المملكة المتحدة) في السادسة مساءً بمبنى الشوربجي.و عرض“إنترفيرنس تونس” في السابعة مساءً بسينما راديو.


يُذكر أن مهرجان دي-كاف انطلقت فعالياته في الأول من أكتوبر، وضم أكثر من 34 عرضًا من الفنون الأدائية والميديا الحديثة والموسيقى، بمشاركة 130 فنانًا وفنيًا ومدربًا من 18 دولة. أما الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة، فجمع 23 عرضًا من 32 دولة من بينها المملكة المتحدة، فرنسا، فلسطين، البحرين، لبنان، تونس، وألمانيا، ليقدّم منصة حية للتفاعل بين المسرح والرقص والفنون البصرية والأداء الحي، محتفيًا بروح الإبداع العربي في قلب القاهرة.

